치매 아내 둔기로 내리핀 70대 남편 자수…살인미수로 체포

치매를 앓고 있는 80대 아내를 살해하려 한 70대 남편이 경찰에 붙잡혔다. 경찰은 간병 부담이 범죄로 이어졌는지 조사 중이다.
20일 서울 동대문경찰서는 70대 남성을 살인미수 혐의로 체포해 조사 중이라고 밝혔다. 이 남성은 전날 오후 8시 40분경 동대문구 청량리동의 한 아파트에서 치매로 투병 중인 80대 아내의 머리를 둔기로 두 차례 내려친 혐의를 받는다. 그는 범행 후 경찰에 자수해 곧바로 체포됐다. 이마를 다친 아내는 오후 8시 43분경 출동한 구급대원에 의해 인근 병원으로 이송됐으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
경찰은 치매 간병 부담이 동기로 작용했는지 등 정확한 범행 경위를 확인 중이다. 경찰대 치안정책연구소에 따르면 국내 간병살인은 2007년부터 2023년까지 총 228건 발생했다. 2020년대 들어 한 해 평균 18.8건으로 늘어났다.
특히 배우자 간 간병살인은 전체의 31.6%(72건)를 차지했다. 가해자 중 65%가 70대 이상이었고, 피해자의 70.2%는 65세 이상 노인이었다. 고령의 배우자가 또 다른 고령 배우자를 돌보다 극단적 범행을 저지르는 사건이 이어지고 있어 제도적 지원이 강화돼야 한다는 지적이 나온다.
