‘먹는 위고비’라더니…일반식품을 건기식으로 속여 324억 챙겼다

일반 식품을 ‘먹는 위고비’ ‘식욕억제제’ 등으로 허위 광고해 324억 원어치를 판매한 5개 업체 대표가 검찰에 송치됐다.
20일 식품의약품안전처는 소셜네트워크서비스(SNS) 등에서 일반 식품을 다이어트에 효과가 있는 건강기능식품, 비만치료제로 속여 판매한 5개 업체 대표를 식품 등의 표시·광고에 관한 법률 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 밝혔다.
이들은 인플루언서 블로그, SNS를 통해 일반식품을 ‘먹는 위고비(비만치료제)’, ‘식욕억제제’, ‘체지방 감소’ 등으로 광고하고, 해당 광고에 판매 사이트가 연결되도록 링크를 걸어두는 방식으로 제품을 판매했다. 지난해 1월부터 올해 6월까지 판매한 금액만 324억 원에 달한다.
이들은 개인 SNS에 특정 제품에 대한 후기 작성이 가능하다는 점을 노려 인플루언서에게 광고 키워드를 전달하고, 자신의 체험 후기인 것처럼 영상 등을 제작해 게시하도록 하는 수법을 사용한 것으로 나타났다.
현행법상 소비자가 개인 SNS에 후기를 작성하는 것은 가능하지만, 영업자가 판매 목적으로 허위·과대광고를 하는 행위는 불법이다.
식약처 관계자는 “앞으로도 식품 등에 대한 온라인 불법 광고 행위를 적극 단속하고 엄중 처벌해 불법 광고로 인한 소비자 피해를 예방하고 건전한 식품 유통 질서 확립을 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
