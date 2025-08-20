광주시, 23억 원 투입 근로자 695명 고용안정 지원

광주시는 고용 둔화와 산업 위기 상황에 선제적으로 대응하기 위해 사업비 23억 원을 투입해 근로자 695명을 대상으로 고용안정 지원에 나선다고 20일 밝혔다.
자동차·가전산업 근로자에게 △재직자 내일채움공제(3개월, 1인 최대 50만 원) △장기근속장려금(재직 3~10년 구간별 100만~250만 원) △가전산업 재직자 건강검진비(1회 30만 원)를 지원한다. 사업주에게는 재직자 4대 보험 기업부담금을 3개월간 1인 최대 150만 원까지 지원한다.
시는 금호타이어 화재 사고로 인해 어려움을 겪는 협력업체 지원을 위해 화재 당시 용역업체 소속으로 광주공장에 근무하고 있었던 근로자 중 급여소득이 10% 이상 감소한 근로자에게 고용안정지원금을 1인당 150만 원을 지원한다.
또 금호타이어 협력업체에는 고용유지율에 따라 고용보전지원금을 최대 500만 원까지 차등 지원해 경영 안정과 고용 유지를 도모한다. 해당 이계두 광주시 노동일자리정책관은 “화재 피해로 어려움을 겪고 있는 금호타이어 협력업체에 대한 지원을 통해 안정적 산업 생태계 유지에 힘쓰겠다”고 말했다.
한편 광주 광산구와 전남 여수시는 고용위기 선제 대응 1호로 지정되자 환영입장을 밝혔다.
광산구와 여수시는 이번 지정으로 고용유지지원금 지원 수준이 휴업수당의 최대 66.6%에서 80.0%까지 늘어난다. 생활 안정 자금 융자 금액은 기존 2000만 원에서 3000만 원으로 늘어나고 체불 노동자 대상 생계비 융자 한도는 1000만 원에서 2000만 원으로 증가한다.
