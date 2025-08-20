연남교-중동교 보도 폭 4배 이상 확장

보도 폭 0.6∼0.8m→2.5m로
서울 홍제천과 불광천을 지나는 연남교와 중동교가 보도 폭을 넓혀 걷기 편한 다리로 새롭게 조성된다.
서울시는 19일 마포구 경의선 선형의 숲 조성과 연계해, 주요 연결 통로인 연남교와 중동교 보도를 기존 대비 4배 이상 확장한다고 밝혔다. 두 교량은 수도권 지하철 경의중앙선 가좌역과 디지털미디어시티역 인근 약 60m, 폭 20m 규모다. 그러나 보도 폭이 연남교 0.8m, 중동교 0.6m에 불과해 시민 통행 불편이 크다는 지적이 제기돼 왔다.
이번 공사로 연남교와 중동교 상부 보도는 양방향 통행이 가능한 덱형 구조물로 개조돼 보행 폭이 2.5m 안팎으로 넓어진다. 차량 방호울타리와 안전 난간도 새로 설치해 보행 안전을 강화할 계획이다.
하천변 진입로 구간도 함께 정비한다. 홍제천 하천변 진입 구간은 보도 폭이 1m 미만으로 매우 좁고, 신호를 기다리는 시민과 자전거, 유모차 등이 뒤섞여 안전사고 위험이 컸다고 시는 설명했다. 이번 공사는 경의선 선형의 숲 공사 일정과 맞춰 9월 착공해 12월 준공을 목표로 진행된다. 시는 이번 사업으로 경의선 선형의 숲과 연남동, 가좌역, 디지털미디어시티역 등 주요 생활 거점을 잇는 보행 연결망을 완성할 계획이다.
