‘성추행 혐의’ 송활섭 대전시의원 제명안 또 부결

총선 후보 캠프에서 일하던 여직원을 성추행한 혐의를 받는 송활섭 대전시의원(사진) 제명안이 지난해에 이어서 또 부결됐다.
19일 대전시의회에 따르면 전날 열린 제289회 임시회 제1차 본회의에 상정된 송 의원에 대한 제명안이 부결 처리됐다. 이날 표결은 재적의원 21명 가운데 송 의원을 뺀 나머지 20명이 출석해 비공개로 열렸다. 표결 결과는 찬성 13표, 반대 5표, 무효 2표로 집계됐다. 본회의에서 의원 제명안이 통과되려면 재적의원의 3분의 2인 14명 이상이 찬성해야 한다. 송 의원 제명안 부결은 지난해 9월에 이어 이번이 두 번째다.
송 의원은 지난해 2, 3월 같은 당 소속 국회의원 후보 선거 캠프에서 일하던 여성을 추행한 혐의로 재판에 넘겨져 지난달 대전지법에서 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받았다.
송 의원은 지난 지방선거에서 국민의힘 소속으로 당선됐다가 지난해 추행 사건으로 탈당해 무소속으로 의정 활동을 하고 있다. 대전시의원은 현재 총 21명 중 17명이 국민의힘 소속이다. 송 의원을 비롯해 두 명이 국민의힘을 탈당해 무소속으로 활동하고, 더불어민주당이 2명이다.
대전여성단체연합과 대전시민사회단체연대회의 등은 기자회견을 열고 “의회가 스스로의 권위와 명예를 땅에 떨어뜨리고 성범죄자를 옹호했다”라며 “지난해 법원 판결을 기다려 달라던 의회가 성추행범을 집단으로 감싸고 있다는 오명에서 벗어날 기회를 스스로 버렸다”라고 비판했다.
