“주택가 마약거래” 서울 CCTV에 2년간 358건 딱 걸렸다

총 11만3273대 운영 24시간 감시
관제요원 300명, 경찰에 즉시 신고
서초-강남 49%… 치료-재활 지원
“저기 보이는 사거리 화면 좀 판독해 주세요.”
18일 오후 1시 서울 서초구청 1층의 서초스마트허브센터. 센터 벽을 가득 채운 폐쇄회로(CC)TV 모니터 중 하나를 가리키며 한 직원이 말했다. 해당 사거리 근처에서 경찰 신고가 접수돼, 현장에 범죄와 관련한 특이한 움직임이 있는지 확인하기 위해서였다. 이날 관제요원 5명은 수시로 바뀌는 CCTV 화면을 뚫어져라 바라보며 특이사항을 확인했다. 서초구 관계자는 “마약과 성폭력, 절도 같은 중대 범죄가 일어날 수 있다는 사실을 머릿속에 새긴 채 꼼꼼히 감시하고 있다”고 밝혔다.
실제로 지난해 7월 이 센터에선 CCTV를 통해 마약을 ‘던지기’ 수법으로 유통하는 전달책을 적발한 바 있다. 라텍스 장갑을 낀 20대 남성이 다세대 주택 현관을 수차례 오가는 모습이 CCTV에 포착돼 경찰에 신고한 것. 그 남성의 가방에선 필로폰 21봉지가 나왔다. 이미 배달을 마친 18봉지까지 총 39개의 마약 봉지를 회수했다.
서울시는 이처럼 실시간 CCTV 관제를 통해 마약 투약·유통 의심 행위를 2023년 하반기부터 올 상반기까지 최근 2년간 358건을 포착했다고 18일 밝혔다. 이 중 경찰과 공조해 36명을 검거했다. 이틀에 1건꼴로 적발한 셈이다.
이는 25개 자치구 전체 총 11만3273대의 CCTV와 300여 명의 관제요원이 24시간 감시망을 가동한 결과다. 올 3월엔 강남구 청담동의 한 클럽 앞에서 관제요원의 빠른 판단과 신고로, 비정상적 행동을 보이던 청년 5명을 마약류관리법 위반 혐의로 입건했다.
지역별로는 서초구(111건)와 강남구(63건)에서 총 174건 적발돼 전체의 48.6%를 차지했다. 검거 장소는 주택가와 도로 등 시민 생활권이 대부분이었다. 이미 마약 범죄가 일상 깊숙이 파고들었음을 알 수 있다.
서울시는 2023년 하반기(7∼12월)부터 마약 관련 대책을 강화했다. CCTV 관제요원 대상 ‘마약 의심행동 식별 교육’을 실시했다. 검찰 수사관이 직접 강의에 참여해 실제 수법과 현장 사례를 공유했다. 던지기 수법이나 위장 범행 같은 최신 유형도 교육에 포함됐다. 오프라인 감시에 그치지 않고 인터넷 등 광고 차단도 병행했다. 시는 지난해 1월부터 현재까지 소셜네트워크서비스(SNS)와 포털사이트에서 마약 관련 게시물 1만621건을 적발해 차단을 요청한 바 있다. 이 밖에 시는 마약 예방 교육부터 치료·재활 지원까지 전방위 대응 체계를 가동 중이다. 강진용 서울시 보건의료정책과장은 “실시간 CCTV 감시와 함께 예방부터 치료·재활까지 촘촘한 대응 체계를 가동하고 있다”고 말했다.
