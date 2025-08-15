‘새 박사’ 윤무부 경희대 명예교수 별세…향년 84세

고인은 평생 새만 보며 살아온 ‘성공한 덕후’였다. DSLR 카메라 수십 대, 새소리 수집 장치, 관찰용 쌍안경과 망원경 등의 장비들로 새 모습을 생생히 담았다. 새 박사라는 친근한 이미지로 과거 ‘퀴즈탐험 신비의 세계’ 등 TV 프로그램을 종횡무진하며 인기를 얻었다.

매서운 한파가 기승을 부리는 7일 오후 현대아산 주최로 열린 ‘새박사 윤무부 교수와 함께하는 한강철새탐조유람선’에서 윤무부 교수가 인사말을 하고 있다. 뉴시스

윤 교수는 또 다른 새 박사도 길렀다. 아들인 종민 씨는 아버지와 현장을 누비며 새를 보고 자라온 ‘새 네이티브’다. 종민 씨가 속한 연구진은 2016년 세계 최초로 포식자가 새 둥지에 미치는 영향을 밝혔는데, 연구 결과가 세계적 과학학술지인 네이처의 자매지 사이언티픽 리포트에 실렸다.