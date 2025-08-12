‘金 반클리프 목걸이’ 진품 찾았다…서희건설, 건넨 사실 자수

김건희 여사가 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석 당시 착용한 6000만 원대 반클리프아펠 목걸이를 서희건설이 줬다는 내용의 자수서를 김건희 특검(특별검사 민중기)이 확보했다. 특검은 목걸이 진품을 서희건설에서, 가품은 김 여사 오빠의 장모 집에서 확보해 법원에 제출했다. 김 여사는 진품 목걸이를 둘러싸고 재산신고 누락 논란이 커지며 고발까지 이어지자 이후 서희건설에 반환한 것으로 전해졌다.
오정희 특검보는 12일 정례 브리핑에서 “서희건설 측은 윤 전 대통령 나토 순방 당시 김 씨가 착용한 반클리프아펠 목걸이를 교부한 사실을 인정하는 취지의 자수서를 특검에 제출했다”며 “서희건설 측이 김 씨에게 교부했다가 몇 년 뒤 돌려받아 보관 중이던 목걸이 진품 실물을 임의 제출받아 압수했다”고 밝혔다. 이어 “김 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 과정에서 목걸이 진품을 확보한 경과를 법원에 설명하고 김 씨 오빠의 인척 주거지에서 발견된 가품과 위 진품 목걸이 실물 2점을 증거로 법정에 제시했다”고 했다.
오 특검보는 “김 씨가 대통령 취임 직후 서희 건설 측으로부터 목걸이 진품을 교부받아 나토 순방 당시 착용한 것이 분명함에도 특검 수사 과정에서 자신이 착용한 제품이 20년 전 홍콩에서 구매한 가품이라고 진술하고 압수수색 과정에서 이와 동일한 모델의 가품이 김 씨 오빠의 인척 주거지에서 발견된 경위에 대해 철저히 수사할 예정”이라며 “김 씨를 비롯한 모든 관련자들의 수사 방해 및 증거인멸 혐의를 명확히 규명하겠다”고 말했다.
앞서 김 여사는 2022년 해외 순방에서 해당 목걸이를 착용하고 공개석상에 나섰다. 이후 같은 해 9월경 재산신고에서 누락됐다는 논란이 일자 대통령실은 “지인에게 빌린 것”이란 해명을 내놨다. 하지만 김 여사는 최근 특검 조사에서 “2009, 2010년경 모친 최은순 씨에게 선물하려고 홍콩에서 200만 원짜리 모조품을 구입했다”며 말을 바꿨다. 특검은 김 여사가 순방 당시에는 진품 목걸이를 착용했다가 특검 수사가 시작되자 모조품으로 바꿔치기한 뒤 김 여사의 오빠인 김진우 씨 장모 집에 숨겨놓은 게 아닌지 의심하고 있다.
오 특검보는 또 “김 씨 오빠의 인척 주거지 압수수색 과정에서 바쉐론 콘스탄틴 여성용 시계의 보증서가 발견된 것과 관련해 김 씨에 대해 대통령실 경호 관련 로봇개 수입 업체와 연관된 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의로 수사 중에 있다”고 밝혔다. 해당 시계를 구입한 사업가는 최근 특검 조사에서 “김 여사 측으로부터 자금을 전달받아 시계를 직접 샀다”며 ”김 여사를 만나 전달했다“고 진술한 것으로 전해졌다. 특검은 A 씨가 김 여사에게 시계를 전달한 배경에 정부 사업 수주 목적이 있었을 가능성을 들여다 보고 있다.
댓글 0