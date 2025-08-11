“여성 사우나 밖에서 다 보인다”…경북 호텔 결국 사과문[e글e글]

경북의 한 대형 호텔에서 여성 사우나 유리창 보호 필름이 훼손돼 내부가 외부에 그대로 노출되는 사건이 벌어졌다. 취재가 시작되자 호텔 측은 사건이 알려진 지 3일 만에 사과문을 올렸다.
최근 온라인 커뮤니티 ‘네이트판’에는 ‘외부에서 알몸이 보이는 여자 사우나’라는 제목의 글이 올라왔다. 글쓴이 A 씨는 3박 일정으로 가족여행을 왔다가 마지막 날 사우나를 이용한 뒤 1층 잔디광장에서 외관을 보던 중 이상한 장면을 목격했다고 밝혔다.
■ 4인가족, 호텔 놀러왔다 여성 사우나 노출 부분 발견
A 씨는 “3층 정도 높이의 창문에서 옷을 벗은 사람이 움직이는 모습이 보였고, 습기가 낀 유리창을 보고 사우나임을 알았다”며 “동선을 확인하니 그곳은 여자 사우나였다”고 말했다. 그는 “밖에서 사람의 등과 어깨뼈가 보였고, 키가 큰 아내는 탈의 시 하체까지 노출됐을 것”이라고 전했다.
■ “사우나뿐 아니라 탈의실까지 보였다”
A 씨는 “아내는 몸이 외부에 노출됐다는 사실에 수치심을 느껴 잠도 못 잤다”며 “잔디광장은 누구나 지나다니는 공간인데, 직원이 그동안 이를 발견하지 못했다는 게 이해되지 않는다”고 했다.
이후 A 씨는 호텔 협조를 받아 외부에서 여성 사우나가 보이는지 실험했다. 그는 “사우나뿐 아니라 탈의실까지 보였고, 그림자 수준이 아니라 입고 있는 옷까지 식별 가능했다”고 주장했다. 또 “담당자가 직원에게 보여주기 위해 외부에서 촬영한 사진이 불법이라고 했다”며 “그렇게 주장한다면 고소하라고 했다”고 덧붙였다.
■ 호텔, “필름 성능 저하로 발생…전면 교체”
호텔 측은 11일 오후 4시경 사과문을 게시하며 “사우나 시설의 사생활 보호 필름 성능 저하로 고객 여러분께 불편을 끼쳐드린 점 사과드린다”며 “재발 방지를 위해 주기적 점검을 시행하겠다”고 밝혔다.
호텔 관계자는 동아닷컴에 “최근 폭염과 직사광선으로 필름 성능이 떨어져 문제가 발생했고, 현재 전부 교체 완료해 영업을 재개했다”고 설명했다.
■ 사과 지연 이유 “시설 보수와 법률 검토 먼저”
이 관계자는 피해자 측이 찍은 사진을 불법이라고 말한 것에 대해선 “정리되지 않은 상황에서 나온 말로, 피해자에게 사과했다”고 했다.
또한, 사과문 게시가 늦어진 이유에 대해서는 “시설 보수와 법률 검토를 마친 뒤 사과문을 올렸다”며 “피해 보상 문제는 계속 협의 중”이라고 밝혔다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
