“너희집 박살낸다”…학원 끊겠다는 7살 아이에게 폭언 퍼부은 원장

동아일보DB

25일 법조계에 따르면 부산지법 동부지원 형사 3단독(부장판사 노행남)은 최근 아동학대범죄의처벌 등에 관한 특례법위반 혐의로 기소된 학원 원장 A 씨에게 징역 6개월과 집행유예 2년을 선고했다.A 씨는 지난해 6월 3일 오후 B 학원 차량과 학원 내에서 7세 원생인 C 양을 정서적으로 학대한 혐의를 받는다.이어 “피해자와 그 가족의 용서를 받지 못했고, 100만원을 공탁했으나 피해 회복을 위한 진지한 노력을 했다고 보이지 않는다”며 양형 이유를 밝혔다.C 양은 사건 발생전 “학원이 무섭다”는 이야기를 어머니께 이야기했다. 이후 C 양의 어머니는 지난해 5월 29일 “영어 학원 시간과 맞지 않아 학원을 그만두겠다”며 학원을 끊겠다고 A 씨에게 전했다.

A 씨는 학원 차량 내에서 C 양에게 “학원 끊을 건데 왜 내 책 가져갔어”라며 여러 차례 소리를 질렀다. 또 같은 날 학원 내에서 피해 아동을 세워놓고 “너 영어 학원 어디 다녀? 내가 너희 집 어딘지 다 알고 있으니까 박살 내기 전에 빨리 말해”라고 말했다.이후 그는 “(엄마가) 거짓말하네”라며 C 양을 큰 소리로 혼내고, 주먹을 들어 C 양을 때리는 시늉을 했고 C양이 울자 “열나게 울어라”라고 말한 것으로 드러났다.