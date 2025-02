재취업 사실 숨기고 수개월씩 실업급여 받은 여성, 징역형 집유 선고

기사와 상관없는 이미지. 게티이미지뱅크

19일 법조계에 따르면 춘천지법 원주지원 형사1단독(부장판사 김도형)은 고용보험법 위반 혐의로 기소된 A 씨(55)와 B 씨(67)에게 징역 4개월에 집행유예 2년을 각각 선고했다. 또 사회봉사 80시간을 명령했다.같은 혐의로 기소된 C 씨(53), D 씨(41), E 씨(70)에게는 각각 벌금 250만 원, 300만 원, 500만 원에 집행유예 1년을 선고했다. 또 사회봉사 40시간도 명령했다.재판부는 “사회보장 제도에 관한 법질서와 고용보험의 재정 건전성을 해쳐 엄중하게 제재할 필요가 있다”며 “피고인들은 별다른 죄의식 없이 실업급여를 부정하게 받았다”고 판시했다.이어 “피고인들이 모두 초범인 점과 C 씨와 D 씨, E 씨는 부정 수급액과 추가 징수액을 전액 납부한 점, A 씨와 B 씨는 부정 수급액 등을 분할해 납부하는 점, 피고인들의 경제 상황 등을 참작했다”고 양형 이유를 설명했다.당시 해당 리조트 사무직원이었던 B 씨 또한 비슷한 수법으로 수개월간 총 8회에 걸쳐 실업급여 1268만 원가량을 부정 수급했다. 같은 리조트 근로자 C 씨와 D 씨, E 씨도 실업급여를 적게는 732만 원가량, 많게는 1477만 원가량을 부정으로 받은 혐의로 재판을 받게 됐다.