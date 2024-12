50대 노숙인 2명이 ‘귀찮게 한다’는 이유로 폭행

18일 경기 의정부경찰서에 따르면 지난 10월 20일 오후 경기 의정부시 의정부동의 한 빨래방에서 50대 노숙인 A 씨가 숨진 채 발견됐다.경찰은 A 씨 시신에 남아 있는 멍 자국 등을 의심, 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰했다. 이에 국과수는 ‘누군가에게 걷어차인 형태의 폭행 흔적이 있다’는 소견을 경찰에 전달했다.해당 영상엔 B 씨가 A 씨를 밀쳐 넘어뜨려 발로 몸통을 걷어차고 의자로 얼굴을 때리는 등 폭행하는 모습이 담겨 있었다.당시 B 씨와 함께 있던 노숙인 C 씨도 간접적으로 폭행에 가담한 것으로 조사됐다.경찰은 A 씨가 사망한 지 약 2개월 만인 이달 11일 B 씨와 C 씨를 의정부역 광장에서 차례로 검거했다.경찰은 이달 16일 B 씨를 상해치사 혐의로 구속 송치했고, C 씨는 공동상해 혐의로 불구속 송치했다.(의정부=뉴스1)