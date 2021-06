檢, 구미 여아 바꿔치기 증거물로 ‘배꼽폐색기’ 제출

경북 구미 다세대주택 여아사망 사건을 수사 중인 검찰이 친어머니가 아이를 출산하고 바꿔치기한 새로운 증거로 탯줄이 달린 배꼽폐색기를 제출했다.17일 대구지법 김천지원에서 열린 숨진 A 양(3)의 친모 B 씨(48)의 세 번 째 재판에서 검찰은 A 양이 숨진 빌라에서 발견한 배꼽폐색기를 증거로 냈다. 배꼽폐색기는 신생아를 산모와 분리할 때 세균을 막기 위해 탯줄을 집는 플라스틱으로 된 의료기구다.검찰은 “단단하게 잠겨있어야 할 배꼽폐색기 끝부분이 외부 압력으로 훼손됐는데 바꿔치기한 증거”라고 주장했다. A 양을 출산한 뒤 딸 C 씨(22)가 낳은 아이와 바꿔치기하는 과정에서 C 씨 딸의 탯줄에 달린 배꼽폐색기를 강제로 떼어내 A 양에게 달았다는 것이다.검찰은 지난달 2차 공판에서 숨진 A 양의 발목에 채워진 인식표가 분리된 사진을 증거로 냈다. 이에 대한 추가 증거로 “신생아 인식표가 분리되는 일이 극히 드물다”는 현직 간호사 진술도 제출했다.B 씨가 경찰에 체포될 당시의 상황이 담긴 영상도 처음 공개됐다. 검찰은 “B 씨가 친모로 확인됐다는 이야기를 처음 듣고도 당황하지 않았다”고 지적했다.B 씨 변호인 측은 “C 씨가 한 사람이 두 가지 유전자를 갖는 키메라증후군과 관련이 있는지 확인하고 자료 제출을 검토하겠다”고 했다. 키메라증후군인 C 씨가 본인의 유전자와 친모 B 씨의 유전자를 같이 가지고 있었고, 이 중에 사망한 A 양이 C 씨로부터 B 씨의 유전자를 물려받았을 가능성이 높다는 게 변호인 측의 주장이다. C 씨가 키메라증후군인지 여부는 아직 확인되지 않았다.김천=명민준기자 mmj86@donga.com