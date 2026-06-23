檢출신 민정수석 임명 다음날, 정청래 “보완수사권 완전 폐지”

더불어민주당 정청래 대표가 22일 검찰개혁 핵심 쟁점인 공소청 검사의 보완수사권에 대해 “티끌마저 없애야 한다. 완전 폐지가 정답”이라고 말했다. 이재명 대통령이 검찰 출신인 한찬식 대통령민정수석비서관을 임명한 다음 날 강성 지지층이 주장하는 보완수사권 완전 폐지를 재차 강조한 것이다.
정 대표는 이날 최고위원회의에서 “숟가락만 한 보완수사권이라도 주면 그 숟가락으로 칼을 만들어서 정권에 언제 그 칼을 들이댈지 모를 일”이라며 이같이 말했다. 이어 “검찰개혁의 마침표는 보완수사권 완전 폐지”라고 강조했다. 이 대통령이 8일 취임 1주년 기자회견과 19일 유럽 순방 결과 브리핑에서 잇따라 보완수사권 완전 폐지 시 부작용을 우려하며 강조한 국회 차원의 숙의가 본격화되기 전에 정 대표가 완전 폐지 고수 입장을 재확인한 것. 이에 정 대표가 8·17 전당대회를 앞두고 강성 지지층이 요구하는 보완수사권 전면 폐지를 부각하며 선명성 경쟁에 나섰다는 분석이 나온다.
정 대표의 당권 경쟁자로 꼽히는 김민석 국무총리는 이날 기자간담회에서 “현시점에서는 보완수사권 폐지가 불가피하다”면서도 “가장 중요한 건 숙의”라며 정 대표와 온도 차를 보였다. 최근 이 대통령과 민주당 지지율 동반 하락에 대해선 “당으로 돌아가면 당의 지지율을 회복해서 그것이 국정 지지율의 회복으로 이어지고 국정 동력을 강화하는 방향으로 가도록 전력을 다해야겠다는 책임감을 점점 더 강하게 느끼고 있다”고 말했다.
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