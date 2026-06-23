천안서 또 학생 집단폭행…6명에 맞은 고교생 머리 긴급수술

충남 천안시에서 고등학생 6명이 동급생을 폭행해 경찰이 수사에 나섰다.
22일 충남천안서북경찰서는 고등학교 2학년 학생 6명을 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동상해·공동폭행) 혐의로 입건해 조사 중이라고 밝혔다.
이들은 지난달 18일 오후 11시경 천안시 두정동의 한 노래방에서 동급생 한 명을 집단 폭행한 혐의를 받는다. 이후 인근 주차장으로 자리를 옮겨 추가적인 폭행을 이어간 것으로 알려졌다.
피해자는 머리를 크게 다쳐 긴급 수술을 받았고, 현재 퇴원한 상태로 치료받고 있는 것으로 전해졌다.
피해자 어머니의 신고를 받고 수사에 착수한 경찰은 가해자 가운데 주동자 3명에 대해 구속영장을 신청했다. 아울러 구체적인 범행 경위와 가해자들의 범행 가담 정도를 조사하고 있다.
천안에서는 지난달 중학생 7명이 지적장애가 있는 또래 학생을 폭행하는 사건도 발생해 충남경찰청이 수사 중이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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