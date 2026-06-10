이지은 與대변인 “李대통령, 尹처럼 하시나”…논란 일자 사퇴

“진의 온전히 전달 못해 당에 부담”
이재명 대통령을 윤석열 전 대통령에 빗댄 이지은 더불어민주당 대변인이 10일 사퇴했다. 이 대변인의 발언은 이 대통령 지지자들의 반발을 불렀다.
이 대변인은 이날 입장문을 내고 “더불어민주당이라는 큰 당의 목소리를 대변하는 자리는 단 한 치의 오해도 허용되지 않는 무거운 자리”라며 “제 진의조차 국민께 온전히 도달케 못 하는 부족한 전달력이라면 집권 여당의 대변인이라는 직을 계속 맡아서는 안 된다는 결론에 이르렀다”고 사퇴 의사를 밝혔다.
논란이 된 자신의 발언에 대해서는 “얼마 전 방송에서 ‘우리 대통령은 윤석열과 다르다’는 말씀을 드렸지만, 들으시는 분들께는 ‘우리 대통령은 윤석열과 같다’고 들렸던 것 같다”고 했다.
그는 “지난 기자회견에서 이 대통령께서는 ‘지선에서 민주당이 승리한 것은 아니다, 여당은 더 큰 그릇이 되어야 한다, 김민석 총리가 잘해 주었다’고 말씀하셨다”며 “대통령께서 당연히 하실 수 있는 고뇌 어린 말씀이자 덕담이라고 믿었고 그 이상의 특별한 의미 부여를 하지 않았던 이유”라고 강조했다.
그러면서 “그러나 이튿날 수많은 패널들은 ‘김민석 총리를 차기 당대표로 낙점한 것이다’, ‘지선의 책임을 특정인에게 물은 것이다’, ‘정청래 대표더러 알아서 물러나라는 압박이다’라며 대통령의 말씀을 정치 공학적으로 해석했다”고 지적했다.
이 대변인은 “저는 우리가 그토록 비판했던 과거 정권의 ‘당대표 찍어내기’나 ‘밀실 낙점’ 같은 구태 정치가 우리 정부에서는 일어날 리 없다는 확신이 있었다”며 “그래서 ‘우리가 윤석열을 그렇게 욕했는데 우리 대통령이 그렇게 하신다고? 설마 그럴 리 없다’는 취지의 말을 했다”고 해명했다.
또 “지금도 여전히 믿는다. 대통령께서는 민주당의 공과를 누구보다 솔직하게 대면하는 분이며 새로운 도전에 나서는 동지들에게 언제나 따뜻한 격려를 아끼지 않는 분”이라며 “대통령의 넓은 품과 진정성을 ‘특정인 픽’이라는 정파적 문구로 호도하는 것이야말로 오히려 대통령을 위험에 빠뜨리는 주장이라고 생각한다”고 밝혔다.
다만 이 대변인은 “제 언어의 정제됨이 부족했다”며 “굳이 비유의 대상에 ‘윤석열’이라는 이름을 올릴 필요는 없었다. 진의가 무엇이었든 간에 그 진심을 제대로 전달하지 못해 당에 부담을 주었다면 그것 자체로 대변인으로서의 역량 부족을 고백할 수밖에 없다”고 말했다.
끝으로 그는 “더불어민주당의 대변인으로 일할 수 있어 영광이었고 동시에 늘 두려웠다. 이제 무거운 짐을 내려놓고 당원의 한 사람으로 돌아가 더 깊이 배우고 성찰하겠다”며 “그동안 부족한 저를 지켜봐 주시고 지도해 주신 모든 분께 감사와 죄송한 마음을 전한다”고 덧붙였다.
앞서 이 대변인은 전날 유튜브 채널 ‘박시영TV’에 출연해 “저는 윤석열 때부터 정치를 했다”며 “윤석열을 보면서 윤석열이 누구 찍어서 당대표 시키고 엄청 욕을 했는데, (이재명) 대통령이 지금 이걸 하시는 건가, 설마 이런 생각이 들었다”고 언급했다.
해당 발언 뒤 이 대통령 지지자들이 주로 활동하는 온라인 커뮤니티 등에서 비판이 확산됐다. 이들은 이 대변인의 발언이 부적절하다며 탈당 또는 징계를 요구하는 글을 잇따라 게시했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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