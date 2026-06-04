안동서 첫 10선 기초의원 탄생…무소속 이재갑 당선인

경북 안동에서는 헌정 사상 처음으로 10선 기초의원이 탄생했다.
4일 안동시에 따르면 주인공은 안동시의원 라선거구(와룡·도산·예안·녹전·임동·길안면)에 무소속으로 출마해 당선된 이재갑 당선인(72·사진)이다. 그는 1991년 실시된 구·시·군의회의원 선거에서 처음 당선된 뒤 1995년 제1회 전국동시지방선거부터 이번 선거까지 한 번도 낙선하지 않고 의정 활동을 이어왔다.
이 당선인은 10차례 당선 가운데 8차례를 무소속으로 당선됐다. 평소 하루 수십㎞를 이동하며 마을회관과 경로당을 찾고 주민 민원을 직접 챙기는 것으로도 알려져 있다.
이 당선인은 “시골 어르신들 발에 걸리는 돌멩이 하나라도 치워드리겠다는 마음으로 현장을 찾아다녔다”며 “안동을 비롯한 농촌 지역은 고령화가 심각한 만큼 청년들이 농촌으로 들어와 정착할 수 있는 여건을 만드는 데 힘을 쏟겠다”고 말했다.
안동=명민준 기자 mmj86@donga.com
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