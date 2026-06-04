李, 투표용지 부족에 “납득 힘든 허점, 매우 큰 유감…책임 물어야”

“참정권 한치라도 훼손되지 않게 대책 마련
지방선거에 담긴 국민의 뜻 겸허히 받들어
소속정당 관계없이 새 지방정부와 적극협력”
이재명 대통령이 6·3 지방선거 본투표 당일 벌어진 초유의 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 “납득하기 쉽지 않은 허점이 발생한 점에 대해 매우 큰 유감을 표한다”고 4일 밝혔다. 또 관계기관에 진상 규명을 지시하며 “책임질 것이 있다면 명확하게 책임을 물어야겠다”고 했다.
이 대통령은 이날 오후 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 “모든 국가기관은 국민의 신성한 참정권 행사 과정에 조금의 빈틈이 없도록 만반의 준비를 다해야 할 책무가 있다”며 이같이 말했다. 이어 “그런데 아쉽게도 어제 서울 일부 지역에서 투표용지 부족으로 주민들이 큰 혼란과 불편을 겪으셨다고 한다”고 했다. 앞서 국민의힘 서울시당에 따르면 전날 오후 송파구 4개 동 8개 투표소와 강남구 2개 동 2개 투표소 등 서울지역 총 14개 투표소에서 투표용지가 부족해 투표가 중단되는 일이 벌어졌다.
이 대통령은 “민주공화국에서 철저해야 할 선거 관리에 납득하기 쉽지 않은 허점이 발생한 점에 대해 매우 큰 유감을 표한다”며 “관계기관은 행정부가 가진 권한과 책임을 모두 사용해서 문제 발생 이유를 명확하게 밝히고 또 책임질 것이 있다면 명확하게 책임을 물어야겠다”고 강조했다. 이어 “국민 참정권이 한치라도 훼손되는 일이 다시는 발생하지 않도록 신뢰할 만한 적절한 대책을 조속하게 마련해 달라”고도 강조했다. 중앙선거관리위원회는 조만간 이번 사태와 관련한 자료 등을 공개할 방침이다.
이 대통령은 정치권을 향해선 “여야는 모두 주권자를 대리해 국민의 삶을 지키고 국가의 더 나은 내일을 개척해야 할 동반자”라며 “이제 선거가 끝난 만큼 우리 정치권도 주권자가 명령한 실질적 민생 개선과 지역균형 발전, 국민 통합에 함께 힘을 모아달라”고 협치를 당부했다. 그러면서 “정부도 지방선거에 담긴 국민의 뜻을 겸허하게 받들어 소속 정당 여부와 관계없이 새로 선출된 지방정부와 적극적으로 협력하겠다”고 했다.
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