오후 10시 10분 기준 개표율 서울 6.96% 부산 18.64%

6·3 지방선거 개표가 시작된 가운데 최대 접전지로 꼽히는 서울시장 선거에서 더불어민주당 정원오 후보가 국민의힘 오세훈 후보에 앞서고 있다.
3일 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오후 10시 10분 기준 개표율 6.96%를 기록 중인 서울에선 정 후보가 23만6599표(65.13%)를 얻어 11만8079표(32.50%)를 얻은 오 후보에 32.63%포인트 차이로 크게 앞섰다.
같은 시간, 부산의 개표율은 18.64%다. 민주당 전재수 후보는 17만5551표(53.79%), 국민의힘 박형준 후보가 14만5797표(44.68%)를 득표했다. 두 후보의 격차는 9.11%포인트 차다.
개표율 14.96%를 기록한 대구에서는 민주당 김부겸 후보가 10만4557표(53.68%)로 국민의힘 추경호 후보(8만8164표·45.26%)를 8.42%포인트 차로 앞섰다.
개표가 8.7% 진행된 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에선 민주당 하정우 후보(3793표·53.37%)가 무소속 한동훈 후보(2740표·38.55%)를 앞서고 있는 것으로 나타났다. 국민의힘 박민식 후보는 573표(8.06%)를 얻었다.
경기 평택을 보궐선거에선 같은 시간 개표율이 6.10%를 기록 중이다. 민주당 김용남 후보는 1935표(32.80%), 국민의힘 유의동 후보는 1402표(23.76%), 조국혁신당 조국 후보는 2249표(38.12%)로 집계됐다.
앞서 지상파 방송3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사에 따르면 전국 16개 광역자치단체장 가운데 서울 등 11곳에서 민주당이 우세한 것으로 나타났다. 대구와 부산 등 4곳은 경합으로 조사됐다. 북갑과 평택을은 접전을 벌인다는 출구조사 결과가 나왔다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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