[출구조사]이원택 48.5 김관영 46.3…전북지사 경합

3일 치러진 6·3 지방선거 전북지사 선거에서 이원택 더불어민주당 후보와 김관영 무소속 후보가 접전을 보일 것으로 예상된다는 출구조사 결과가 나왔다.
이날 오후 6시 투표가 끝난 뒤 발표된 지상파 방송3사(KBS, MBC, SBS) 출구조사 결과에 따르면 전북지사 선거에서 이 후보는 48.5%, 김 후보는 46.3%를 득표할 것으로 예상됐다.
이 후보와 김 후보의 격차는 2.2%포인트 차로, 두 후보가 경합을 벌이는 것으로 나타났다.
김 후보는 선거 기간 ‘식사비 대납 의혹’으로 당에서 제명된 뒤 무소속으로 출마했다. 때문에 김 후보의 당선 여부에 따라 정청래 민주당 대표의 당내 리더십도 영향을 받을 것이란 분석이 나온다. 민주당 텃밭인 전북에서 당이 제명한 후보가 민주당 후보를 이기고 당선된다면 당 대표를 향한 책임론이 제기될 가능성이 크기 때문이다.
이번 출구조사는 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 615개 투표소 투표자 10만8727명을 대상으로 실시됐다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서, 표본오차는 시도별 ±1.7~4.1%포인트다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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