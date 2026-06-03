[출구조사]이원택 48.5 김관영 46.3…전북지사 경합

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 3일 18시 42분

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전북도지사 선거에 나선 더불어민주당 이원택 후보(왼쪽)와 무소속 김관영 후보. 뉴스1
전북도지사 선거에 나선 더불어민주당 이원택 후보(왼쪽)와 무소속 김관영 후보. 뉴스1
3일 치러진 6·3 지방선거 전북지사 선거에서 이원택 더불어민주당 후보와 김관영 무소속 후보가 접전을 보일 것으로 예상된다는 출구조사 결과가 나왔다.

이날 오후 6시 투표가 끝난 뒤 발표된 지상파 방송3사(KBS, MBC, SBS) 출구조사 결과에 따르면 전북지사 선거에서 이 후보는 48.5%, 김 후보는 46.3%를 득표할 것으로 예상됐다.

이 후보와 김 후보의 격차는 2.2%포인트 차로, 두 후보가 경합을 벌이는 것으로 나타났다.

김 후보는 선거 기간 ‘식사비 대납 의혹’으로 당에서 제명된 뒤 무소속으로 출마했다. 때문에 김 후보의 당선 여부에 따라 정청래 민주당 대표의 당내 리더십도 영향을 받을 것이란 분석이 나온다. 민주당 텃밭인 전북에서 당이 제명한 후보가 민주당 후보를 이기고 당선된다면 당 대표를 향한 책임론이 제기될 가능성이 크기 때문이다.

이번 출구조사는 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 615개 투표소 투표자 10만8727명을 대상으로 실시됐다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서, 표본오차는 시도별 ±1.7~4.1%포인트다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
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