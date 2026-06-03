[출구조사]정원오 51.4 오세훈 46.0…서울시장 민주 우세

3일 치러진 6·3 지방선거 서울시장 선거에서 더불어민주당 정원오 후보가 국민의힘 오세훈 후보를 다소 앞선다는 출구조사 결과가 나왔다.
이날 오후 6시 발표된 방송3사(KBS, MBC, SBS) 출구조사 결과에 따르면 정 후보는 51.4%를, 오 후보는 46.0%를 득표할 것으로 예측됐다.
선거 기간 두 후보는 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 공사 구간 철근 누락 사실이 알려진 뒤 강하게 충돌했다. 국토교통부에 따르면 GTX-A 노선 삼성역 복합환승센터는 지하 5층 승강장 기둥에 주철근이 2열로 시공돼야 하는데 1열만 시공되는 오류가 확인됐다. 정 후보는 지난달 21일 “해결 방법을 마련하고 다음 공사를 진행해야 한다”며 공사 중단을 요구했고, 오 후보는 ”서울시민 삶을 중지시킨다는 협박“이라고 맞받았다.
정 후보는 투표 전날인 2일 오후 서울 청계광장에서 열린 마지막 유세에서 “행정의 가장 기본은 시민의 생명과 안전을 지키는 일”이라며 “안전한 서울을 만들 사람, 약속을 지키는 정원오를 선택해 달라”고 밝혔다.
오 후보는 같은 날 신촌 파이널 유세에서 ”계층 이동 사다리가 복원되기 시작했다. 4년만 더 달라“며 ”반드시 계층 이동 사다리를 복원해 내겠다. 제 꿈이 서울시민 여러분의 꿈이 될 수 있도록 도와달라“고 호소했다.
정 후보는 서울시립대 경제학과를 졸업한 뒤 양재호 서울 양천구청장 비서실장, 임종석 전 대통령비서실장의 의원 당시 보좌관, 열린우리당 보좌진협의회장 등을 지냈다. 2014년 성동구청장에 당선된 후 내리 3선에 성공하면서 민선 8기 서울 25개 구청장 중 유일한 ‘3선’이다. 정 후보는 주거 공약과 관련해 2031년까지 36만 채 착공을 약속했다. 또 서울 어디든 30분 내 통근할 수 있는 ‘30분 통근 도시’ 교통 공약도 했다.
2000년 16대 총선에서 정계에 입문한 오 후보는 2006년 서울시장 선거에서 당선됐다. 이후 재선에 성공했으나 2011년 ‘무상급식 주민투표’에 시장직을 걸었다가 사퇴하면서 10년의 야인 생활을 거쳤다. 2021년 보궐선거를 통해 시장직에 복귀한 뒤 2022년 재임에 성공하며 최초의 4선 서울시장 타이틀을 거머쥐었다. 오 후보는 31만 채 착공을 이뤄내겠다고 내세웠다. 교통 공약의 핵심은 ‘내 집 앞 10분 전철역’ 시대다.
3일 오후 5시 기준 사전투표를 합산한 서울 지역 투표율은 59.1%로, 전국 평균(57.4%)을 웃돌았다.
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