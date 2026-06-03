지방선거 오전 11시 투표율 15.0%…대구 18.9% 최고

광주 10.3% 최저
중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거일인 3일 오전 11시 현재 투표율이 15.0%라고 밝혔다.
직전 지선보다 3.0%p 높아
누적 기준으로 전체 유권자 4464만 9908명 가운데 671만 3316명이 투표에 참여했다.
이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(12.0%)과 비교하면 3.0%포인트 높다.
같은 시간 기준 지난해 21대 대통령선거 투표율은 18.3%, 2024년 22대 국회의원선거는 14.5%였다.
현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 대구(18.9%)이며 강원(17.7%), 경북(17.6%), 경남(17.0%)이 뒤를 이었다.
가장 낮은 곳은 10.3%를 기록한 광주였다. 서울의 투표율은 14.3%, 부산은 15.5%로 집계됐다.
한편, 이날 투표는 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0