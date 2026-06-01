MB ‘나쁜 사람’ 발언 두고…박민식 “보수 흔든 사람” vs 한동훈측 “민주당”

MB, 부산서 “나쁜 사람과 싸우면 이겨야지”
朴 “국힘 어려운 시간 보내게 한 사람 심판”
김종혁 “민주당 이기라는 뜻…朴주장 황당”
부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 국민의힘 박민식 후보와 무소속 한동훈 후보가 부산을 방문했던 이명박 전 대통령의 이른바 ‘나쁜 사람’ 발언을 두고 맞서고 있다. 박 후보는 “보수의 가치를 흔든 사람을 이기라는 것”이라고 해석했다. 이에 한 후보 측은 “이 전 대통령 수행원이 ‘민주당에게 이기라는 뜻이었는데 한동훈이 나쁜 후보라고 말한 것처럼 얘기해 황당하다’고 했다”고 전했다.
1일 페이스북에 따르면 전날 이 전 대통령의 부산 선거 지원 유세에서 ‘끝까지 싸워라. 선한 사람이 나쁜 사람하고 싸우면, 이겨야지. 반드시 이길 것’이라는 발언에 대해 박 후보는 “대통령님의 말씀은 보수의 가치를 흔든 사람을 반드시 이겨달라는 준엄한 명령”이라며 “국민의힘이 어려운 시간을 보내게 하고 민주당에게 환희를 안겨준 사람을 심판받도록 하라는 간절한 바람”이라고 해석했다. 박 후보는 이 전 대통령이 말한 ‘나쁜 사람’이 사실상 한 후보를 가리킨 것이라 해석한 것으로 보인다.
그는 이어 “여론조사라는 이름의 숫자 놀음. 온갖 공작과 조작, 민심을 왜곡하는 나쁜 정치, 이 나쁜 정치가 보수의 탈을 쓴다면, 보수는 다시 수렁에 빠진다”며 “진짜 민심이 박민식을 지켜준다. 박민식은 그 힘으로 선한 정치의 길을 갈 것”이라고 강조했다.
박 후보의 페이스북 글이 알려지자 친한(친한동훈)계인 김종혁 전 국민의힘 최고위원은 곧바로 “이 전 대통령을 수행해 부산에 내려갔던 분이 연락해왔다”며 “MB가 선한 사람과 나쁜 사람이 싸우니 이기라고 한건 민주당에게 이기라는 뜻이었는데 박 후보가 마치 자신은 선하고 한동훈은 나쁜 후보라고 MB가 말한 것처럼 이야기해 황당하다는 것”이라고 반박했다.
김 전 최고위원은 또 “(이 수행원이) ‘MB는 박형준 시장을 응원하러 간 것이지 박 후보는 상관없는데 자꾸 MB와 사진 찍으려 하고 식당에서도 억지로 옆자리에 앉았다’고 덧붙였다”며 “MB의 선한사람, 나쁜 사람 얘기가 정확히 무슨 뜻이었는지 박 후보는 답하라”고 했다. 그는 이어 “아무리 다급해도 이렇게까지 하는건 너무 X팔리지 않느냐”고 반문했다.
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