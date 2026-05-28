정청래 “고가붕괴-철근누락 책임져야”…오세훈 때리기

더불어민주당 정청래 대표가 서울 서소문 고가도로 붕괴 사고, 삼성역 GTX-A철근 누락 사태와 관련해 “원인을 철저하게 조사해 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 재발 방지 대책을 확실하게 세워야 한다”고 촉구했다.
정 대표는 28일 오전 국회에서 열린 전문가 긴급 좌담회 ‘서울의 안전 이대로 괜찮은가?’에서 “책임을 져야 하는 사람들은 분명한 책임을 져야 할 것”이라며 이같이 밝혔다.
책임자를 구체적으로 거론하지는 않았지만, 현 시장인 국민의힘 오세훈 서울시장 후보를 겨냥한 것으로 보인다.
그는 “서소문 고가차도 붕괴 사고로 하나뿐인 소중한 생명을 잃으신 희생자 가족들께 깊이 위로하고 애도한다”며 “1994년 성수대교 붕괴 사고 1995년 삼풍백화점 붕괴 사고가 발생한지 30년이나 지났지만 아직도 이런 후진적 사고가 계속 발생하고 있다는 것에 참담한 마음을 금할 길이 없다”고 말했다.
정 대표는 회의 직전 전문가들과 나눈 대화를 거론하며 “SOC(사회간접자본) 해체와 관련된 법이 대한민국에 없다는 전문가의 이야기를 듣고 굉장히 충격적이었다”며 “중장기적으로 해야 할 일까지 다 점검해 보도록 하겠다. 민주당은 안전한 대한민국을 만드는 일에 입법과 정책으로 앞장서겠다”고 했다.
천준호 원내운영수석부대표는 “최근 GTX 철근누락으로 시민 불안이 커지는 가운데 붕괴사고 발생했다”며 “서울시의 안전 불감증을 지적하는 보도가 이어지고 있다”고 비판했다.
천 수석부대표는 서소문 고가도로 붕괴 사고와 관련해 “사고 12시간 전에 이미 이상 징후가 발견됐는데도 별도의 안전조치 없이 안전진단을 진행했다는 의문이 제기된다”면서 “시공사가 제출한 해체계획을 서울시가 충분히 검토하지 않고 승인했을 가능성도 제기된다”고 주장했다.
특히 “사고 가능성이 큰 상황에서 철도차량 등 주변을 통제하지 않았다는 문제도 지적되고 있다”며 “이번에도 서울시는 사고 위험을 인지하고도 코레일과 철도공단 등 관계기관에 알리지 않았던 것”이라고 지적했다.
또 “그간 서울시 태도는 너무나 안일했다”며 “철근 2570개가 누락된 건 누가 봐도 불안한 일”이라고도 했다. 그러면서 “이제는 더 이상 서울시만 믿고 기다릴 수 없는 상황이 되었다”며 “오늘 이 자리를 통해 먼저 사고 원인을 짚어보겠다. 대응과정 미비점도 확인해야 한다”고 했다.
천 수석부대표는 “안전사고 예방을 위한 방안을 검토하고 제도개선도 논의하겠다”며 “이를 위해 자리해주신 전문가 여러분과 관계기관에 감사 드린다. 객관적 시각으로 가감없이 논의해주시길 바란다”고 덧붙였다.
윤건영 의원은 이날 비공개 좌담회를 마친 뒤 “서울시의 안전 불감증, 시스템 붕괴에 대해 다들 우려하면서 문제점들을 지적했다”며 “서소문 고가 붕괴 사고와 관련해선 골든타임이 분명 있었음에도 불구하고 골든타임을 놓쳤다는 지적들이 있었다”고 밝혔다.
SOC사업과 관련해서는 “시공사라든지 여러 업체들의 처벌을 강화할 필요가 있겠다. 징벌적 조치를 취할 필요가 있겠다는 말씀도 주셨다“며 ”SOC해체와 관련해 국회 차원에서 법안들을 만들고 제도적 개선들을 근본적으로 해나가기로 의견들을 모았다“고 했다.
또 이날 좌담회에서 감리 체계를 강화해야 한다는 의견도 나왔다.
윤 의원은 “감리 체계에 대해 여러 이야기가 나왔는데, 감리가 너무 형식적으로 진행되고 있고 현장에서 이런 부분들이 제대로 구현되고 있지 못하다 등의 문제의식들이 나왔다”고 설명했다.
그러면서 ”(철근 누락 사태와 관련) 기본적으로 법령에 의해 작성돼야 할 시공 상세 도면이 없었던 것 아닌가. 만약 있었다면 이런 우는 범하지 않았을 것이라는 지적들이 나왔다“고 덧붙였다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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