李 “핵잠 도입 속도내야…전작권 환수 신속 진행”

이재명 대통령은 26일 자주국방을 강조하며 “인공지능(AI)과 드론 기술 도입을 가속화하고, 미래 국방력의 핵심 전략 자산인 핵추진 잠수함 도입에 속도를 내야 되겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 청와대에서 국무회의를 열고 “스스로를 지킬 역량이 이미 충분하지만, 각자도생과 약육강식의 냉엄한 국제 현실에 맞춰서 국방력을 한층 강화해야 되겠다”며 “미래형 첨단 강군으로 전환을 서둘러야 한다”고 말했다.
전시작전통제권(전작권)의 조속한 전환도 강조했다. 이 대통령은 “무엇보다 중요한 것은 우리 안보는 우리 스스로 책임지고 지키겠다는 견고한 자세”라며 “자주적 국방 의지가 있어야 친구도 우리를 존중하고, 동맹도 더욱 굳건하게 유지될 수 있다”고 했다. 그러면서 “한미동맹의 건강한 발전을 견인할 전시작전권 환수를 차질 없이 신속하게 진행해 주기 바란다”고 말했다.
아울러 이 대통령은 해양 분야와 관련한 동남권 육성을 주문했다. 이 대통령은 해양수산부와 대형 국적선사 HMM(옛 현대상선)의 부산 이전을 언급하며 “동남권을 세계적 해양 경제권으로 도약시키기 위해 오래전부터 검토됐던 다른 공공기관이나 기업의 추가 이전도 신속하게 추진해야 되겠다”고 밝혔다.
그러면서 “동남권 투자공사 신설, 항만 항공 인프라 확충, 해양산업 기반 강화 같은 과제도 완수해야 한다”고 강조했다.
이날 이 대통령은 하반기 경제 전략과 관련해선 “올해가 잠재 성장률 반등의 원년이 되도록 재정의 적극적 역할을 바탕으로 치밀하고 속도감 있는 정책 대응을 당부드린다”고 밝혔다. 이어 “중동 전쟁 장기화 등 대외 여건 어려움에도 경제가 빠르게 또 회복하고 성장하면서 올해 명목 성장률이 10%에 육박할 수도 있다는 관측이 나오고 있다”며 “물가 안정에 최우선적으로 주력하고 중동 전쟁 이후 상황 변화도 선제적으로 대비해야 되겠다”고 말했다.
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