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정치
“잊지 않겠습니다”… 독립유공자 이하전 지사 유해 봉환
동아일보
입력
2026-04-23 04:30
2026년 4월 23일 04시 30분
박형기 기자
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국군 의장대 장병들이 22일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 독립유공자 이하전 지사 유해 봉환식에서 영현을 봉송하고 있다. 봉환식에 참석한 김민석 국무총리는 “수많은 애국지사께서 항일 독립운동에 바친 뜨거운 애국혼, 나라 사랑 정신을 끝까지 기억하고 또 계승하겠다”고 말했다.
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#국립서울현충원
#유해 봉환식
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#나라 사랑
박형기 기자 oneshot@donga.com
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