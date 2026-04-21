한노총 찾은 장동혁 “노동계와 거리 있었지만…공감대 모색할 것”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 21일 14시 51분

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장동혁(왼쪽) 국민의힘 대표가 21일 오전 서울 영등포구 한국노총 서울지역본부를 찾아 김기철 의장과 악수하고 있다. 뉴시스
장동혁(왼쪽) 국민의힘 대표가 21일 오전 서울 영등포구 한국노총 서울지역본부를 찾아 김기철 의장과 악수하고 있다. 뉴시스
국민의힘 장동혁 대표는 21일 한국노동조합총연맹(한국노총) 서울지역본부를 방문해 “노동계와 그동안 거리가 있었던 부분은 인정한다”며 관계 개선을 위해 노력하겠다고 밝혔다.

장 대표는 이날 서울 영등포구에 있는 한국노총 서울지역본부에서 간담회를 열어 “63년 만에 야당 대표가 처음으로 서울지역본부에 방문하게 됐다는 말을 들었다. 다른 지역에 가도 계속 그런 얘기를 듣고 있는 것 같은데, 그것이 그동안의 국민의힘과 한국노총, 또 노동계와 국민의힘의 거리를 말해주는 것 아닌가”라며 이같이 말했다.

이어 “잠시 거리가 멀어져 있었지만 이제 다시 국민의힘이 한국노총과 손잡고 함께 걸어갈 수 있는 길을 계속 모색해 나가겠다”며 “정책적 제안을 주시면 저희들이 잘 정책으로 풀어낼 수 있도록 하겠다”고 했다.

장 대표는 정년 연장 문제에 대해서는 “큰 방향성에 있어서는 여야가 다르지 않은데 그것을 어떻게 풀어갈지에 대해서는 세부적으로 견해 차이가 있다”며 “국회에서 이 문제도 신속하게 풀어낼 수 있도록 앞장서서 노력하겠다”고 말했다.

그는 “AI(인공지능)가 발전하면서 근로자와 노동자들의 권리를 어떻게 지킬지에 대한 고민이 함께 필요한 것 같다”며 “산업이 전환되는 시기에 맞춰서 고용안전망을 어떻게 튼튼하게 구축할 것인지 먼저 고민하겠다”고 했다.

간담회에 참석한 같은 당 정점식 정책위의장은 “산업안전보건법에서 안전관리자가 지정돼 있다는 것은 알지만, 건설기술자가 함께 있어야 안전사고도 예방할 수 있다는 점에 대해서는 굉장히 공감한다”며 “법률 개정을 통해 그런 부분이 확보될 수 있도록 함께 노력하겠다”고 말했다.

김위상 의원은 “지금 민주당보다 국민의힘에 노동과 관련된 중앙당 기구들이 많이 있는 것 같다”며 “앞으로 노동정책 또 현장과 함께하는 부분들은 더불어민주당보다 더 가까이 설 수 있다”고 했다.

임이자 의원은 “장 대표가 여러 가지 정치적 견해로 인해 어려운 건 사실”이라며 “그럼에도 불구하고 노동이 존중받는 세상, 노동에 대해서만큼은 굉장히 진심”이라고 말했다.

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최재호 기자 cjh1225@donga.com
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