한노총 찾은 장동혁 “노동계와 거리 있었지만…공감대 모색할 것”

국민의힘 장동혁 대표는 21일 한국노동조합총연맹(한국노총) 서울지역본부를 방문해 “노동계와 그동안 거리가 있었던 부분은 인정한다”며 관계 개선을 위해 노력하겠다고 밝혔다.
장 대표는 이날 서울 영등포구에 있는 한국노총 서울지역본부에서 간담회를 열어 “63년 만에 야당 대표가 처음으로 서울지역본부에 방문하게 됐다는 말을 들었다. 다른 지역에 가도 계속 그런 얘기를 듣고 있는 것 같은데, 그것이 그동안의 국민의힘과 한국노총, 또 노동계와 국민의힘의 거리를 말해주는 것 아닌가”라며 이같이 말했다.
이어 “잠시 거리가 멀어져 있었지만 이제 다시 국민의힘이 한국노총과 손잡고 함께 걸어갈 수 있는 길을 계속 모색해 나가겠다”며 “정책적 제안을 주시면 저희들이 잘 정책으로 풀어낼 수 있도록 하겠다”고 했다.
장 대표는 정년 연장 문제에 대해서는 “큰 방향성에 있어서는 여야가 다르지 않은데 그것을 어떻게 풀어갈지에 대해서는 세부적으로 견해 차이가 있다”며 “국회에서 이 문제도 신속하게 풀어낼 수 있도록 앞장서서 노력하겠다”고 말했다.
그는 “AI(인공지능)가 발전하면서 근로자와 노동자들의 권리를 어떻게 지킬지에 대한 고민이 함께 필요한 것 같다”며 “산업이 전환되는 시기에 맞춰서 고용안전망을 어떻게 튼튼하게 구축할 것인지 먼저 고민하겠다”고 했다.
간담회에 참석한 같은 당 정점식 정책위의장은 “산업안전보건법에서 안전관리자가 지정돼 있다는 것은 알지만, 건설기술자가 함께 있어야 안전사고도 예방할 수 있다는 점에 대해서는 굉장히 공감한다”며 “법률 개정을 통해 그런 부분이 확보될 수 있도록 함께 노력하겠다”고 말했다.
김위상 의원은 “지금 민주당보다 국민의힘에 노동과 관련된 중앙당 기구들이 많이 있는 것 같다”며 “앞으로 노동정책 또 현장과 함께하는 부분들은 더불어민주당보다 더 가까이 설 수 있다”고 했다.
임이자 의원은 “장 대표가 여러 가지 정치적 견해로 인해 어려운 건 사실”이라며 “그럼에도 불구하고 노동이 존중받는 세상, 노동에 대해서만큼은 굉장히 진심”이라고 말했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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