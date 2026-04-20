바쁘다 바빠…李대통령 인도 순방 하루 일정[청계천 옆 사진관]

이재명 대통령이 인도를 국빈 방문 첫날인 20일 바쁜 하루를 보냈다.
첫 일정은 뉴델리 대통령궁에서 열린 공식 환영식이었다. 인도는 이재명 대통령 부부가 탄 차량을 호위했으며, 예포 21발을 발사했다. 모디 총리를 만난 이 대통령은 합장했다.
국기 게양대에 올라선 이 대통령 부부는 의장대 국가 연주를 경청했고, 의장대는 육군, 해군, 공군, 기마 호위대 순으로 뒤따랐다. 사열을 마친 이 대통령과 모디 총리는 인도 측과 한국 측 인사와 인사를 나눴다.
이 대통령은 이후 간디 추모 공원을 찾아 헌화했다. 방명록에는 ‘마하트마 간디님의 평화정신으로 온 세상이 평화로 가득하길 기대하며 함께 노력하겠습니다. 2026. 4. 20. 대한민국 대통령 이재명’으로 남겼다.
이후 총리 관저로 이동해 모디 총리와 기념 촬영을 한 뒤에는 식수를 했다. 이날 양국 정상은 아소카 나무로 기념식수를 했다.
이후 본격적인 정상회담이 시작됐다. 소인수회담과 확대회담에 이어 양국 MOU 교환, 공동언론발표가 이어졌다.
현지시간 오후 2시가 돼서야 ‘오전 일정’을 마친 이 대통령은 모디 총리 주최 오찬에 참석했다. 이날 오찬에는 한-인도 경제인도 함께했다. 오찬을 마친 다음에는 한-인도 비즈니스 포럼 행사에 참석해 일정을 이어갔다.
김재명 기자 base@donga.com
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