조국 “귀책 사유 있는 정당은 공천 안해야…그게 책임 정치”

  • 뉴스1

글자크기 설정

“평택이 후보군 중 가장 험지…저로서도 명분 있다 판단”
“한동훈 맞대결 괜찮다 생각…민주서 부산 오지말라 만류”

조국 조국혁신당 대표가 14일 서울 여의도 국회에서 6.3 국회의원 재보궐선거 평택을 출마 기자회견을 하고 있다. 2026.4.14 ⓒ 뉴스1
조국 조국혁신당 대표가 14일 서울 여의도 국회에서 6.3 국회의원 재보궐선거 평택을 출마 기자회견을 하고 있다. 2026.4.14 ⓒ 뉴스1
경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언한 조국 조국혁신당 대표는 16일 “책임 정치의 원칙상 재보궐 선거의 경우 귀책 사유가 있는 정당은 후보를 내면 안 된다”고 더불어민주당을 겨냥했다.

조 대표는 이날 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’와의 인터뷰에서 “과거 문재인·이재명 당대표의 경우에 있어선 민주당은 후보를 안 냈다”며 이같이 말했다.

그는 “민주당의 권한이기 때문에 하라, 하지 말라 말할 권한은 제게 없다”면서도 “책임 정치의 원칙상 과거 문재인·이재명 대표 식으로 하는 게 맞다고 본다”고 못 박았다.

평택을을 선택한 배경에 대해선 “만약 군산을 선택하면 ‘쉬운 데를 간다’고 할 것이고 안산은 민주당 귀책 사유가 있는 지역이지만 민주 진보 진영의 텃밭이라 민주당 땅을 빼앗으러 간다는 비난을 받을 것 같았다”며 “민주당 귀책 사유가 있는 세 지역 중 평택이 가장 험지이기 때문에 거기서 승부하는 게 민주당의 반발도 덜하고 저로서도 명분이 있다고 판단했다”고 설명했다.

진행자가 단일화 가능성을 묻자 “도저히 알 수 없다”며 “누가 나오든 간에 다자 경쟁을 통해 국민 선택을 받는 것밖에 없다”고 했다.

조 대표는 자신과 마찬가지로 평택을 출마를 준비 중인 김재연 진보당 상임대표가 반발하는 데 대해선 “제가 후발 주자로 뛰어들었기 때문에 화도 나고 불쾌하셨으리라고 생각한다. 안타깝게 생각한다”면서도 “그런데 원론적 얘기지만 하나의 당이 아니기 때문에 민주당이 혁신당보고 후보 철회하라고 말할 수 없지 않는가”라고 물었다.

그러면서 “평택을에서 민주진보 진영이 연대하고 단결할 수 있다고 본다”며 “누가 국민의힘을 제로로 만들고 평택 도약을 일으킬 수 있는지가 핵심 기준인데 감히 말하건대 제가 가장 경쟁력이 있다고 확신한다”고 주장했다.

부산 북구갑 출마를 검토했다가 포기한 경위도 밝혔다. ‘한동훈 전 국민의힘 대표와의 1대 1 대결을 생각했나’라는 질문에 조 대표는 “솔직히 얘기하면 괜찮겠다(라고 생각했다)”며 “한번 크게 게임을 해봐야겠다고 생각하지 않았다면 거짓말”이라고 했다.

조 대표는 “신장식 최고위원에게 복수의 (민주당 쪽) 사람이 연락이 와서 (제가) 부산에 안 왔으면 좋겠다는 얘기를 진지하게 했다. 스포트라이트가 북구에 가게 되고 조국이냐 한동훈이냐로 프레임이 바뀌고 보수 결집을 야기한다고 했다”며 “부산시장이 더 중요하지 않냐고 해서 그 상황이 충분히 이해됐다”고 말했다.

‘민주당에서 요청이 없었으면 부산이 1순위가 될 수 있었는가’라는 질문엔 “맞다. 그 점이 아쉽다”고 했다.

조 대표는 민주당과의 선거 연대 협의와 관련해서는 양당 사무총장이 조만간 만날 예정이라고 전했다. 그는 “호남은 자유 경쟁을, 비호남은 연대해야 한다”면서 “6월 3일 이전은 물론 이후까지 양당이 어떤 관계를 가져갈 것인가에 대한 큰 틀의 합의가 필요하다”고 밝혔다.

민주당과의 합당 논의 가능성에 대해선 “민주당에 달린 것 같다”며 “혁신당의 비전과 가치가 유지되고 확대된다는 걸 전제로 판단할 것”이라고 했다.

(서울=뉴스1)

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스