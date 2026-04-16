조국 “귀책 사유 있는 정당은 공천 안해야…그게 책임 정치”

“평택이 후보군 중 가장 험지…저로서도 명분 있다 판단”
“한동훈 맞대결 괜찮다 생각…민주서 부산 오지말라 만류”
경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언한 조국 조국혁신당 대표는 16일 “책임 정치의 원칙상 재보궐 선거의 경우 귀책 사유가 있는 정당은 후보를 내면 안 된다”고 더불어민주당을 겨냥했다.
조 대표는 이날 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’와의 인터뷰에서 “과거 문재인·이재명 당대표의 경우에 있어선 민주당은 후보를 안 냈다”며 이같이 말했다.
그는 “민주당의 권한이기 때문에 하라, 하지 말라 말할 권한은 제게 없다”면서도 “책임 정치의 원칙상 과거 문재인·이재명 대표 식으로 하는 게 맞다고 본다”고 못 박았다.
평택을을 선택한 배경에 대해선 “만약 군산을 선택하면 ‘쉬운 데를 간다’고 할 것이고 안산은 민주당 귀책 사유가 있는 지역이지만 민주 진보 진영의 텃밭이라 민주당 땅을 빼앗으러 간다는 비난을 받을 것 같았다”며 “민주당 귀책 사유가 있는 세 지역 중 평택이 가장 험지이기 때문에 거기서 승부하는 게 민주당의 반발도 덜하고 저로서도 명분이 있다고 판단했다”고 설명했다.
진행자가 단일화 가능성을 묻자 “도저히 알 수 없다”며 “누가 나오든 간에 다자 경쟁을 통해 국민 선택을 받는 것밖에 없다”고 했다.
조 대표는 자신과 마찬가지로 평택을 출마를 준비 중인 김재연 진보당 상임대표가 반발하는 데 대해선 “제가 후발 주자로 뛰어들었기 때문에 화도 나고 불쾌하셨으리라고 생각한다. 안타깝게 생각한다”면서도 “그런데 원론적 얘기지만 하나의 당이 아니기 때문에 민주당이 혁신당보고 후보 철회하라고 말할 수 없지 않는가”라고 물었다.
그러면서 “평택을에서 민주진보 진영이 연대하고 단결할 수 있다고 본다”며 “누가 국민의힘을 제로로 만들고 평택 도약을 일으킬 수 있는지가 핵심 기준인데 감히 말하건대 제가 가장 경쟁력이 있다고 확신한다”고 주장했다.
부산 북구갑 출마를 검토했다가 포기한 경위도 밝혔다. ‘한동훈 전 국민의힘 대표와의 1대 1 대결을 생각했나’라는 질문에 조 대표는 “솔직히 얘기하면 괜찮겠다(라고 생각했다)”며 “한번 크게 게임을 해봐야겠다고 생각하지 않았다면 거짓말”이라고 했다.
조 대표는 “신장식 최고위원에게 복수의 (민주당 쪽) 사람이 연락이 와서 (제가) 부산에 안 왔으면 좋겠다는 얘기를 진지하게 했다. 스포트라이트가 북구에 가게 되고 조국이냐 한동훈이냐로 프레임이 바뀌고 보수 결집을 야기한다고 했다”며 “부산시장이 더 중요하지 않냐고 해서 그 상황이 충분히 이해됐다”고 말했다.
‘민주당에서 요청이 없었으면 부산이 1순위가 될 수 있었는가’라는 질문엔 “맞다. 그 점이 아쉽다”고 했다.
조 대표는 민주당과의 선거 연대 협의와 관련해서는 양당 사무총장이 조만간 만날 예정이라고 전했다. 그는 “호남은 자유 경쟁을, 비호남은 연대해야 한다”면서 “6월 3일 이전은 물론 이후까지 양당이 어떤 관계를 가져갈 것인가에 대한 큰 틀의 합의가 필요하다”고 밝혔다.
민주당과의 합당 논의 가능성에 대해선 “민주당에 달린 것 같다”며 “혁신당의 비전과 가치가 유지되고 확대된다는 걸 전제로 판단할 것”이라고 했다.
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