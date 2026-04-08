李 “추경, 포퓰리즘 아니다” 여야대표에 협력 당부

여야정 민생경제협의체 첫 회담
李 “현찰 나눠준다는 건 과한 표현”
장동혁 “물가-환율에 악영향 줄것”
이재명 대통령은 7일 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표와 청와대에서 만나 국회가 심사 중인 ‘전쟁 추가경정예산(추경)안’에 대해 “추경은 정말 중요하다”며 “결코 이게 나눠 주는 현금 포퓰리즘은 아니다”라고 강조했다.
이 대통령은 이날 정부 출범 후 처음 열린 여야정 민생경제협의체 회담 및 오찬 회동에서 추경에 포함된 소득 하위 70% 민생지원금에 대해 “‘현찰 나눠 주기’라고 하는 것은 과한 표현이라는 생각이 든다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 “재원 한계 때문에 국민 30%는 고통을 겪으면서도 지원받지 못하는 부분에 대해 안타깝고 죄송하게 생각한다”며 “재원이 넉넉하면 당연히 모든 국민께 동등한 기회를 또는 지원을 해 드려야 마땅한데 그러지 못하는 점이 아쉽다”고 했다. 그러면서 “우리 공동체가 위기에 처해 있을 때는 내부적 단합이 정말로 중요하다”며 추경안 신속 처리를 당부했다.
반면 장 대표는 “국민 70%에게 현금을 나눠 주는 방식은 물가와 환율에 악영향을 줄 것”이라며 “잠깐의 기쁨으로 긴 고통을 사는 것이 될 수 있다”고 맞섰다. 그러면서 “(유류세 인하 폭 확대 등) 국민의힘이 제안한 7대 사업이 (추경에) 포함될 수 있도록 관심을 가져 달라. 그것이 협치의 시작”이라고 했다.
이 대통령은 국민의힘 지도부를 향해 “단계적 개헌을 진지하게 논의해 달라”고 요청했다. 5·18민주화운동, 부마항쟁 정신 헌법 전문 수록과 계엄 남용 방지 강화 등을 담은 개헌안을 6·3 지방선거와 함께 국민투표에 부치자는 것. 반면 국민의힘 최보윤 수석대변인은 “지방선거와 동시 개헌을 추진하는 일에 대해 반대한다”며 “이 대통령이 중임이나 연임을 하지 않겠다는 선언을 선제적으로 하는 것을 건의했다”고 전했다. 이에 대해 이 대통령은 “야당이 개헌 저지선이 있는 것 아니냐. 뭘 그렇게 걱정하냐”고 답했다고 청와대는 밝혔다.
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