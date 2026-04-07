국힘 “장동혁 대표, 대통령 연임 불가 선언 요구…李 즉답 피해”

국민의힘 장동혁 대표가 7일 여야정 민생경제 협의체 회담에서 이재명 대통령에게 개헌을 논하기 전에 선제적으로 중임이나 연임을 하지 않겠다고 선언할 것을 건의했다. 이 대통령은 즉답을 피했다고 회담에 참석한 국민의힘 최보윤 수석대변인이 말했다.
최 수석대변인은 이날 오후 국회에서 대통령-여야 대표·원내대표 회동 결과 브리핑을 통해 “비공개 회의 때 개헌에 대한 얘기가 나왔다”며 “장 대표, 송언석 원내대표 모두 지방선거와 동시에 하는 개헌에 대해서는 반대 입장이 당론임을 분명히 했고 거듭 강조했다”고 했다.
이어 “장 대표께서 이 대통령에게 개헌을 논하기 전에 이 대통령께서 중임이나 연임을 하지 않겠다는 선언을 국민께 선제적으로 하는 것을 건의했다”며 “이에 대해 이 대통령은 즉답을 피하셨다”고 했다.
또 최 수석대변인은 이 대통령이 최근 포퓰리즘 사례로 언급한 부산글로벌허브도시특별법과 관련해 “송 원내대표와 장 대표가 거듭 이 법에 대한 통과를 건의했다”며 “다만 이 부분에 대해선 이 대통령께서 부정적 입장을 표현하시긴 했다”고 말했다.
추경과 관련해선 “비공개 회의 때 장 대표와 송 원내대표가 국민 생존 7개 사업에 대해 자세한 설명이 필요하단 필요성을 강조했다”며 “이에 대해 민주당도 긍정 검토하겠다는 답변을 받았다”고 했다.
또 “송 원내대표께서 유류세 추가 인하에 대한 건의를 했다”며 “현재 현금을 주는 방식으로 돼 있는 부분에 대해 유류세 인하가 국민에게 보탬이 된다는 취지에 대해 설명했지만, 이 부분에 대해선 이 대통령께서 바라보는 시각이 많이 다르고 입장 차이가 분명하다는 부분을 확인했다”고 했다.
조작 기소 국정조사와 관련해선 “송 원내대표가 비공개 회의 때 이 부분에 대한 문제점을 얘기하셨다“며 ”전쟁이 끝날 때까지, 종전까지 이 부분은 안 하는 것으로 강력히 얘기했다”고 했다. 그러면서 “그렇지만 더불어민주당은 오히려 이 부분에 대해 강경한 입장을 피력했다”고 했다.
아울러 “송 원내대표가 여야정 민생경제 협의체 회담 정례화를 대통령에게 제안했지만 대통령께서는 필요 시 하는 것으로 말씀하셨다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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