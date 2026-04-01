33년만에 ‘긴급재정명령’ 꺼낸 李 “에너지 수입 규제 간소화”

[에너지-공급망 ‘트윈 쇼크’]

중동發 수급 위기에 특단조치 주문

원유 北유입설엔 “헛소문 막아야”… 야권선 “초법적 경제계엄령” 비판

李, 檢개혁 법조문 충돌 방지 당부… 부산허브특별법엔 “포퓰리즘”

이재명 대통령(오른쪽)이 31일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 이 대통령은 이날 중동 전쟁으로 인한 에너지 수급 불안 우려와 관련해 “필요하면 헌법이 정한 긴급재정명령을 활용할 수도 있을 것”이라고 했다. 청와대사진기자단

실제 발동될 경우 김영삼 전 대통령이 1993년 긴급재정경제명령을 통해 금융실명제를 실시한 이후 33년 만이다. 이 대통령은 1997년 유가 자유화 이후 29년 만에 ‘석유 최고가격제’를 시행하는 등 에너지 수급과 공급망이 동시에 흔들리는 복합 위기에 총력 대응하고 있다.청와대 강유정 대변인은 이날 브리핑에서 “경제 위기나 비상 상황에서는 모든 정책 수단을 동원할 수 있다. 특단의 대책, 비상한 대응을 위한 예시 중 하나로 긴급재정경제명령을 들었다”며 “관료들이 관행에 얽매이지 않고 해결을 위해 적극적이고 자율적인 대안들을 내놓으라는 것”이라고 말했다.헌법 76조에 따르면 내우외환, 천재지변, 긴급한 재정·경제상 위기 상황 등에서 대통령은 긴급재정경제명령을 발동할 수 있다. 다만 지체 없이 국회에 보고해 승인을 얻어야 한다. 이에 국민의힘 한동훈 전 대표는 “초법적인 ‘경제계엄령’을 발동할 상황이 아니다”라고 말했다. 더불어민주당 김현정 원내대변인은 서면 브리핑에서 “국민 일상을 송두리째 파괴한 내란 수괴의 불법 계엄과는 같은 선상에 두고 비교할 바가 아니다”라고 반박했다.

이 대통령은 ‘쓰레기 종량제 봉투 사재기’ 문제를 거론하며 “국가 전체적으로 재고도 충분하고 원료도 있다”며 “최초에 헛소문을 퍼뜨린 것은 사회 질서를 어지럽히는 행위이자 국가의 위기 극복을 방해하는 행위로 중대 범죄”라고 지적했다. 또 ‘울산 비축기지 원유 북한 유입설’에 대해선 “베트남이 90만 배럴을 구매한 것인데 북한으로 갔다고 악의적인 헛소문을 퍼뜨리고 있다”며 “누가 그런 짓을 하는지 밝혀 다시는 이런 짓을 못 하게 해야 한다”고 했다.이 대통령은 “부산글로벌허브도시특별법을 만든다고, 후다닥 만든다고 하길래 어떤 정도로 재정에 부담이 될지, 정부의 국정 운영과 정합성이 과연 있는 것인지 살펴봐야 한다고 이야기했다”고 말했다. 이어 “의원 입법이 포퓰리즘적으로 이뤄지는 경우가 가끔 있다”며 “부산에만 그렇게 특별법을 만들면 대전이나 광주 등 다른 곳은 어떻게 할 것이냐”고 했다. 부산시장 경선에 나선 민주당 전재수 의원과 국민의힘 이헌승 의원이 공동 발의한 부산특별법은 현재 국회 행정안전위원회를 통과한 상황이다.한편 이 대통령은 이날 ‘지한파’인 아미 베라 미국 민주당 하원의원 등 미국 의회 코리아스터디그룹 대표단을 접견했다. 이 대통령이 접견에서 “중동 전쟁 상황이 국가 경제와 국민의 삶에 미칠 충격을 최소화하고 향후 발생할 수 있는 더 큰 위기에 대처하기 위해 범정부 차원의 비상경제 대응 체계를 선제적으로 가동하고 있다”며 “미 행정부 및 의회와 긴밀히 소통하면서 한미 간 필요한 협력을 적극 추진해 나가기를 기대한다”고 말했다고 청와대가 전했다.