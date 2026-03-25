진주 시장 방문한 李대통령 “나는 멀쩡, 국민이 건강해야”

“빈말이 아니고 (호떡) 진짜로 맛있다.”
이재명 대통령은 25일 진주중앙시장을 방문해 “나는 멀쩡한데, 우리 국민이 건강해야 한다”고 말했다.
청와대는 이 대통령이 이날 경남 사천 한국항공우주산업(KAI)에서 열린 KF-21 양산 1호기 출고식에 참석한 뒤 진주시 진주중앙시장을 방문해 민심을 청취했다고 밝혔다.
진주중앙시장은 1884년 문을 연 전통시장으로, 진주 지역의 대표 상업 거점이다. 이 대통령은 후보 시절이던 지난해 5월에도 이곳을 방문한 바 있다.
이 대통령은 시장을 둘러보고, 상인들에게 장사가 잘되는지 묻는 등 현장의 목소리를 청취했다.
이 대통령은 상추와 애호박 등을 현금과 온누리상품권으로 구입했고, 귤과 꼬치전, 호떡, 엿, 딸기 등을 즉석에서 맛본 뒤 구입했다.
이 대통령은 참모들에게 호떡을 권하며 “빈말이 아니고 진짜로 맛있다”고 여러 차례 말하기도 했다. 이어 “안 먹은 사람 없냐”며 호떡을 나눠 먹었다.
한 상인은 “잘하고 계시는 거 다 압니다”라고 응원했고 이 대통령은 “열심히 할 테니 많이 도와주세요”라고 답했다.
이 대통령은 ‘건강하세요’라고 말한 한 시민에게 “나는 멀쩡한데 우리 국민들이 건강하셔야죠”라고 인사했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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