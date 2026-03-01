국힘, 경북지사 이철우-김재원 경선

장동혁 “모두가 납득할 공정 경선”
국민의힘 공천관리위원회가 20일 6·3 지방선거 경북도지사 예비경선 결과 김재원 최고위원이 본경선 진출자로 결정됐다고 밝혔다. 김 최고위원은 이철우 현 지사와 본경선에서 맞붙게 된다.
내정설 논란 충북 4명 경선키로
친한계 김종혁 징계도 효력 정지
이정현 공천관리위원장은 20일 서울 여의도 중앙당사에서 전체회의를 연 뒤 이같이 밝혔다. 국민의힘 경북도지사 후보 경선은 예비후보 5명 중 1명을 뽑은 뒤 현역 단체장과 본경선을 진행하는 일명 ‘한국시리즈’ 방식이 적용됐다. 최종 후보는 다음 달 20일경 결정된다.
이 위원장은 충북도지사 후보 경선에 대해선 “공천 배제 대상을 제외한 신청자 전원이 참여하는 경선으로 후보를 선출하기로 했다”고 밝혔다. 김수민 전 의원 내정설로 논란이 커진 가운데 ‘컷오프’된 김영환 지사를 제외하고 추가 공천을 신청한 김 전 의원과 윤갑근 윤희근 조길형 예비후보 등 4인이 참여한 경선으로 최종 후보자를 결정하겠다는 것. 다만 조길형 전 충주시장은 경선 불참 의사를 밝힌 상황이다.
공천을 둘러싼 당내 내홍이 이어지자 장동혁 대표는 소셜네트워크서비스(SNS)에 “모두가 납득할 수 있는 공정한 경선이 이루어지도록 필요한 역할을 다하겠다”고 밝혔다. 이 위원장이 대구시장 경선에서 현역 중진들에 대해 무더기 컷오프를 시사한 것에 우려를 내비친 것으로 풀이된다. 서울시장 공천을 신청한 오세훈 시장은 “중앙당 차원의 혁신 선거대책위원회는 필요하고, 서울은 그 혁신의 모델이 돼야 한다”며 혁신 선대위 출범을 거듭 요청했다.
한편 서울남부지법은 친한(친한동훈)계 김종혁 전 최고위원이 당의 제명 결정에 불복해 제기한 징계 효력정지 가처분 신청을 인용했다. 한동훈 전 대표는 “법원이 눈 뜨고 못 봐줄 정도의 비정상 정당으로 만든 사람들에게 책임을 묻고 당을 정상화시켜야 한다”고 했다.
이채완 기자 chaewani@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0