‘원유 확보戰’ 2400만 배럴 들여온다

“UAE, 韓에 원유 최우선 공급 약속”
국내 전체 하루 소비량의 8배 수준
호르무즈 대체 공급처 모색도 합의
정부, 원유 경보 ‘관심→주의’ 격상
정부가 미국과 이란 전쟁 장기화에 따른 에너지 수급 불확실성을 해소하기 위해 아랍에미리트(UAE)로부터 1800만 배럴의 원유를 추가 도입하기로 했다. 직전 도입이 확정된 600만 배럴까지 포함하면 국내 석유 하루 소비량(약 280만 배럴)의 8배 수준, 8일치인 2400만 배럴의 원유를 확보하게 된 것이다.
대통령 특사로 UAE를 방문하고 귀국한 강훈식 대통령비서실장은 18일 청와대에서 브리핑을 갖고 “(UAE로부터) 총 1800만 배럴의 원유를 긴급 도입하기로 확정했다”면서 “UAE 국적 선박 3척으로 600만 배럴을 공급하고 우리 국적선 6척을 통해 1200만 배럴을 공급한다”고 했다. 강 실장은 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 15일 늦은 밤 UAE로 출국해 이날 귀국했다. 강 실장은 6일에도 UAE로부터 600만 배럴 이상의 원유 긴급 도입에 합의했다고 밝힌 바 있다.
강 실장은 “(UAE 측이) ‘한국보다 먼저 원유를 공급받는 나라는 없을 것이다. 한국은 원유 공급에서 최우선(No.1 Priority)’이라고 분명히 약속해줬다”고 했다.
청와대는 이번 한-UAE 간 합의가 원유 수급 안정화에 상당 부분 기여할 것으로 보고 있다. 중동 상황 장기화로 정부는 18일 오후 3시부터 원유에 대한 자원안보 위기경보를 ‘관심’에서 ‘주의’로 한 단계 격상한 상황이다.
이와 함께 한국과 UAE는 호르무즈 해협을 대체할 수 있는 공급 경로를 모색하는 등의 내용이 담긴 ‘원유 공급망 협력 양해각서(MOU)’를 체결하기로 합의했다.
이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 전 세계 원유 공급에 큰 차질이 빚어지면서 각국이 원유 수급 경쟁을 벌이는 가운데 이번 UAE 원유 도입은 양국 관계 강화에 따른 결과라는 평가다. 앞서 UAE는 한국인 단기 체류자 3000명의 귀국도 지원했다. 이란의 미사일 공격을 받고 있는 UAE는 한국에 국산 지대공유도무기 ‘천궁-2’의 신속한 제공을 요청하고 있다.
석유화학 제품의 기초 원료이자 중동 상황으로 품귀 현상이 빚어지고 있는 나프타를 적재한 선박 1척도 한국으로 향하고 있다고 강 실장은 덧붙였다. 한국의 나프타 수입 물량의 54%가 호르무즈 해협을 통과하는 만큼 수급 불안정에 따라 정부는 18일 나프타를 한시적 경제안보품목으로 지정했다. 경제안보품목으로 지정되면 정부는 수출 통제와 비축, 수입처 다변화 등 수급 관리에 나서게 된다.
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