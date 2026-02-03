李 “주가폭락 좋아하는 사람들, 왜 그러는지…집값과 달라”

“주가 올라도 피해 보는 사람 없지만
집값은 오르면 집 없는 사람들 고통
투자 자산 부동산에 매여 경제 왜곡”
이재명 대통령이 3일 “오늘 다시 주가가 5000포인트를 회복한 것 같다”며 “(앞서) 주가 폭락하니까 좋아하는 사람들이 있다. 왜 그러는지 잘 모르겠다”고 꼬집었다. 이어 “주가는 올리려고 하면서 왜 집값은 누르냐 이런 이야기가 있는데 주가와 집값은 좀 다르다”고 했다.
이 대통령은 최근 다주택자 양도세 중과 유예 종료 이전에 매물을 내놓으라는 압박을 이어가고 있다. 동시에 정부의 부동산 정책을 비판하는 시각에 적극적으로 대응하고 있다.
이 대통령은 이날 청와대에서 열린 국무회의에서 “주가는 기업 활동에 도움이 되고 주가가 올랐다고 피해 보는이 사람 없다. 하지만 집값이 오르면 투자 자산이 부동산에 매여가지고 생산적 영역에 사용되지 못해 사회 경제 구조가 왜곡된다”고 지적했다.
그는 또 “집값이 부당하게 오르면 집 없는 사람들이 너무 고통스러워진다”며 “집값과 주가를 같은 선상에 놓고 판단하면 안 된다”고 강조했다.
이어 “모르면 그런 생각을 할 수도 있는데 최소한 사회 지도자적 입장에 있는 사람들이 그렇게 얘기를 하거나 또는 그런 식으로 선동하는 것은 참 옳지 않다는 생각이 든다”고 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0