與전용기 “공천헌금 반드시 끊어내야…여야 특검 수사 공감”

더불어민주당 원내지도부에서 야당의 공천헌금 특검 요구에 대해 “여야 의혹을 싹 털자는 측면에선 공감한다”는 목소리가 제기됐다. 원내지도부에서 특검 요구를 받아들일 수 있다는 취지의 발언이 나온 것은 이번이 처음이다.
전용기 원내소통수석부대표는 15일 한 라디오에 출연해 “기본적으로 공천헌금과 관련해서 이거는 반드시 끊어내고 가야 된다”며 “특검을 한다면 여야 할 것 없이 이런 의혹을 가지고 있는 사람들은 싹 수사하고 털고 나가야 된다는 측면에서는 공감한다”고 밝혔다. 그러면서도 “(국민의힘이) 통일교 특검처럼 수사대상이 민주당으로만 돼야 된다라고 하는 말도 안 되는 주장만 되풀이할 거라면 (특검을) 받을 수 없다”고 설명했다.
국민의힘 장동혁 대표는 이날부터 민주당 김병기 전 원내대표 및 강선우 의원과 관련된 공천헌금 의혹 특검을 주장하며 단식에 돌입하는 등 야당은 공천헌금 의혹과 관련된 공세 수위를 높이고 있다.
다만 민주당 원내 지도부에서는 공천헌금 특검과 관련한 공식적인 논의는 없었던 것으로 알려졌다. 새롭게 구성된 원내 지도부는 16일 내부 회의를 가질 예정인 것으로 알려졌다. 원내 지도부에 속한 한 의원은 “이제 막 당 지도부가 꾸려졌고 (공천헌금 특검에 대해) 아직 구체적으로 논의된 단계는 아니다”라며 “곧 논의할 것”이라고 밝혔다.
한편 전 소통수석은 ‘강선우 의원에 대한 체포구속영장이 국회로 넘어오면 어떻게 처리할 것이냐’는 질문에는 “실제로 문제가 있다고 판단된다면 가결도 충분히 검토할 수 있기에 그 체포동의안을 보고 판단해도 늦지 않다”고 말했다. 강 의원을 최근 출국금지한 경찰은 수사 진행 상황에 따라 강 의원에 대한 구속영장 신청 여부를 결정할 계획이다.
댓글 0