한일 정상, 백제-日교류 상징 ‘호류지’ 찾아… 다카이치, 이번에도 먼저 도착해 李 영접

[李 방일 마무리]
李, 악수하며 “손이 차네요” 인사
두 정상, 작별의 악수만 3차례

日총리, 李 차량 다가와 인사 다카이치 사나에 일본 총리가 14일 일본 나라현 호류지에서 친교 행사를 마친 뒤 이재명 대통령을 향해 손을 내밀며 인사하고 있다. 나라=송은석 기자 silverstone@donga.com
이재명 대통령은 방일 마지막 날인 14일 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리와 함께 고대 한일 교류 역사의 상징적 장소인 나라현의 사찰 호류지(法隆寺)를 찾아 정상 간 친교 시간을 가졌다.

다카이치 총리는 이날 먼저 호류지에 도착해 이 대통령을 맞았다. 다카이치 총리는 전날에도 이 대통령이 머무는 숙소 앞으로 직접 나와 이 대통령 내외를 영접했었다. 이 대통령은 다카이치 총리와 악수하면서 “어우, 손이 차네요”라고 웃으며 인사했다. 이 대통령은 나라현이 고향인 다카이치 총리에게 “총리도 여기 자주 와 보셨나. 어릴 때 소풍을 다녔느냐”고 물었다. 두 정상은 호류지의 중심인 금당과 일본에서 가장 오래된 목조탑인 5층 목탑 사이에 서서 악수하며 기념사진을 찍었다.

일본 최초의 유네스코 세계문화유산 등재지인 호류지는 백제관음상이 전시돼 있는 등 고대 한일 교류의 상징적인 장소로 꼽힌다. 두 정상은 이날 일반인의 관람이 통제된 수장고에서 보전 관리되고 있는 금당벽화의 원본을 관람했다. 청와대는 “한국 대통령 최초의 나라 방문에 대해 일본 측이 보여줄 수 있는 최상의 환대로 평가할 수 있다”고 했다.

이 대통령과 다카이치 총리는 작별의 악수를 세 차례 나누는 등 친밀함을 드러냈다. 호류지 방문을 마친 뒤 이 대통령은 다카이치 총리와 사찰 입구에서 악수하며 대화를 나눴다. 이 대통령은 한 번 더 악수를 나눈 뒤 차량으로 향했다. 다카이치 총리는 손을 흔들다가 다시 이 대통령이 탑승한 차량으로 다가가 열린 창문 사이로 다시 악수를 했다.

#이재명#다카이치 사나에#한일 교류#정상회담#백제관음상
나라=윤다빈 기자 empty@donga.com
박훈상 기자 tigermask@donga.com
