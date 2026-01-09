전장연 만난 與후보들 “장애인 공공일자리 복원 협의”

서울시장 후보들 장애인 이동권 현안 논의
“오세훈이 없앤 서울시 일자리 400명 복원
장애인 콜택시 인건비 늘려달라는 요구도”
더불어민주당 서울시장 후보들은 9일 전국장애인차별철폐연대(전장연)과 만나 장애인 이동권 등 관련 현안에 대해 논의했다. 이날 민주당 김영배 의원은 오세훈 서울시장을 겨냥해 “장애인 단체를 좌표찍기하고 쉽게 들어줄 수 있는 요구조차도 비난하는 소재로 삼아서 자신의 정치적 입지를 강화시키는 전형적인 갈라치기 정치에 이용했다”고 비판했다.
민주당 김영배 의원은 이날 오전 국회에서 전장연과 당 서울시장 후보인 박홍근·서영교·전현희·박주민 의원 및 홍익표 전 의원의 장애인 권리보장 관련 현안 논의를 위한 간담회를 열었다.
앞서 전장연은 6월 지방선거 전까지 지하철 출근길 시위를 잠정 중단하겠다고 밝혔다. 이는 김 의원이 지난 6일 전장연 시위현장을 찾아 서울시장 후보들과의 논의 테이블을 제안하고, 지하철 탑승 시위 유보를 요청한 것을 받아들인 데 따른 것이다.
이날 간담회에서는 장애인 콜택시의 ‘광역 이동 제한’ 문제와 중증 장애인 공공일자리 축소 문제가 주요 쟁점으로 제기됐다.
전장연 측은 이날 장애인 콜택시의 인건비 인상을 요구했다.
김 의원은 이날 간담회 후 백브리핑을 통해 “서울시 시설관리공단이 확보하고 있는 818대의 장애인콜택시가 하루에 7시간밖에 운행하지 못하고 있는데 이걸 하루 16시간 운행할 수 있도록 인건비를 늘려달라는 요구가 있었다”고 설명했다.
또 전장연 측은 오 시장이 해고한 공공일자리 400명을 복원해달라고 제안했다.
김 의원은 “전국 자치단체 중에 광역 자치단체가 경남과 부산을 포함해서 충북도 포함한다”면서 “국민의힘 자치단체장이 있는 9개의 자치단체와 4개의 기초자치단체를 합해서 1500명 넘게 고용하고 있는 반면에 서울시는 오세훈 시장이 취임하고 400명 전원을 해고시켰다. 이걸 복원시켜달라는 요구가 있었다”고 말했다.
이와 관련해 김 의원은 당 서울시당에서 전장연과 실무적 협의를 이어가는 데 합의했다고 밝혔다.
지하철 시위 방식과 관련해서는 “시위 방식을 개선해야 한다는 건 서로가 동의했기 때문에 이 자리가 만들어진 것이라 추가 논의는 특별하게 없었다”면서 “다만 오히려 시위가 그렇게 밖에 진행될 수밖에 없었던 이유가 따지고보면 서울시당국과 정부가 그 문제를 만들어내는 역할을 한 점도 분명히 지적해야 한다”고 말했다.
이어 “오 시장이 장애인 단체의 좌표를 찍고 쉽게 들어줄 수 있는 요구조차도 장애인 단체들을 비난하는 소재로 삼아 정치적 입지를 강화한 전형적인 갈라치기 정치에 이용한게 더 문제“라면서도 “다만 시민 불편을 최소화하자는 공감이 있었기 때문에 자리가 만들어졌다. 정치가 역할을 못 해 시민들이 싸우는 일이 생겨 해결에 적극 나서야 한다는 반성이 있었다“고 했다.
