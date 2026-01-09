與 지도부 함구령에도…당 내부 ‘이혜훈 사퇴론’ 확산

더불어민주당 김상욱 의원이 9일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 사퇴를 공개적으로 촉구했다. 민주당 지도부가 이 후보 진퇴를 두고 함구령을 내렸지만 당내에서 이 후보가 부적격하다는 기류가 강해지면서 공개 사퇴 요구가 이어지고 있는 것.
김 의원은 이날 오전 SBS 라디오에서 “(이 후보자는 국민의힘) 원외당협위원장임에도 윤석열 전 대통령 탄핵 반대에 적극적으로 나섰다”며 “헌정수호 의지라는 과목에서 과락”이라고 밝혔다. 김 의원은 기획예산처 장관에게 필요한 4가지 조건을 △헌정 수호 의지 △대통령과의 국정 방향성 공유 △재정 최고 전문가 △도덕성으로 꼽았는데, 윤 전 대통령 탄핵 반대는 헌정수호 의지와 정면으로 충돌한다는 취지다.
김 의원은 이 후보자가 탄핵 반대 집회 참석을 사과한 것에 대해선 “이 사람이 기회주의자인가 아닌가를 봐야 한다”며 “기회주의자는 자신의 이익을 위해서 원칙도, 신념도, 의리도 모든 걸 다 버리고 확확 바뀌는 사람”이라고 규정했다. 그러면서 이 후보자를 두고 “기회주의자라고 판단됐다”고 했다.
이 후보자가 이재명 대통령과 국정 운영 방향을 공유하는지에 대해서도 김 의원은 “이 사람이 알겠나”라며 “지금까지 반대파에만 있던 사람”이라고 일축했다. 도덕성에 대해선 “총체적 문제”라고 평가하며 “사퇴해야 한다고 생각한다”고 말했다.
당 지도부는 대통령 인사권 존중을 명목으로 “청문회에서 검증하겠다”는 유보적 입장을 유지하고 있지만 확산되는 ‘이혜훈 비토’ 기류를 무시하기 어려울 것이란 관측이 나온다.
이 후보자로서는 야권의 ‘낙마 1순위’ 타깃이 된 상태에서 든든한 우군이어야 할 여당의 지지마저 잃어가고 있는 사면초가의 상황이 된 것. 앞서 민주당 장철민 의원도 이 후보의 보좌진 갑질 녹취를 두고 “사람에게 저런 말을 할 수 있는 사람은 어떤 공직도 맡아선 안 된다”며 공개적으로 사퇴를 촉구했다. 차기 민주당 원내대표에 출마한 진성준 의원도 이 후보 발탁에 대해 “잘한 인사라는 생각은 안 든다”고 했다.
댓글 0