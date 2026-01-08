장동혁, 계엄 사과 하루만에 ‘친윤’ 전면배치…한동훈 징계도 눈앞

정책위장 ‘尹체포저지’ 정점식 내정
지명직 최고위원에 ‘반탄’ 조광한
친한계 “외연 확장 대신 尹어게인”
윤리위 “정치적 책임도 판단할 것”
내일 ‘당게’ 관련 韓징계 본격논의
국민의힘 장동혁 대표가 8일 친윤(친윤석열)계 핵심인 3선 정점식 의원(경남 통영-고성)을 정책위의장에 내정하고, 윤석열 전 대통령 탄핵 반대를 주장한 조광한 경기 남양주병 당협위원장을 지명직 최고위원으로 지명하자 당내에선 “친윤 일색 지도부”란 비판이 나왔다.
당 지도부는 “정책을 맡아온 적임자”(정 의원), “외연 확장에 큰 역할 할 것”(조 최고위원)이라고 설명했다. 하지만 친한(친한동훈)계를 중심으로 “외연 확장 대신 친윤 위주 결집을 선택한 것”이란 반발이 이어졌다. ‘김건희 옹호 인사’ 등이 포함됐다는 논란이 불거진 당 중앙윤리위원회 구성도 이날 확정됐다. 윤리위가 한동훈 전 대표에 대한 징계에 나서면 당 내홍이 커질 수 있다는 우려가 나오고 있다.
● “적임자 인선” VS “尹 어게인과 한 몸”
국민의힘 최보윤 수석대변인은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들과 만나 정 의원에 대해 “다선 의원으로 정치적 현안을 잘 아는 법조인 출신이고, 여러 차례 당 정책을 맡아온 적임자”라고 했다. 정 의원은 의원총회 추인을 거친 후 임명된다.
대검 공안부장 등을 지낸 ‘공안통’ 검사 출신인 정 의원은 황우여 비상대책위원회 체제에서 정책위의장을 역임했고, 지난해 송언석 비대위 체제에선 사무총장을 지냈다. 1994년 대구지검에서 윤 전 대통령과 함께 검사 생활을 시작했던 인연 등으로 ‘원조 친윤’으로 분류된다. 윤 전 대통령 체포영장 집행을 막기 위해 한남동 관저를 찾았고, 정책위의장을 지낼 땐 한 전 대표와 갈등을 빚다 사퇴했다. 2024년 2월 부인 사별 당시 윤 전 대통령이 상가를 찾아와 눈물을 흘리기도 했다. 다만 의원들과 두루 소통하는 등 합리적 성향을 보여왔다는 평가도 받는다. 김도읍 의원 사퇴 이후 장 대표는 수도권이나 계파색이 옅은 의원들에게 정책위의장직을 제안했으나, 상당수가 고사하자 정 의원을 내정한 것으로 알려졌다.
최 수석대변인은 조 최고위원에 대해 “이재명 정부와 민주당의 정치·행정 운영 방식의 구조적 한계를 정확히 이해하는 사람”이라고 설명했다. 조 최고위원은 더불어민주당 소속으로 2018년 남양주시장에 당선되는 등 여권에서 주로 활동했던 인사다. 남양주시장 시절 경기도지사였던 이재명 대통령과 지역화폐 문제 등으로 공개적으로 대립각을 세운 뒤 탈당해 2023년 9월 국민의힘에 입당했다. 2024년 총선에서 경기 남양주병 공천을 받았지만 민주당 김용민 의원에게 져 낙선했다.
조 최고위원은 2024년 7월 국민의힘 전당대회 당시 한 전 대표의 후보 사퇴를 촉구하는 연판장 작성을 주도했다. 일부 원외 당협위원장도 가세해 기자회견 등을 계획했으나 최종적으로는 불발됐다. 윤 전 대통령 탄핵 정국에선 탄핵 반대 원외 당협위원장 모임에 적극 참여했고, “피 한 방울, 총소리 한번 나지 않은 2시간짜리 비상계엄을 내란이라며 대통령을 탄핵한다면 이는 전 세계인의 웃음거리가 될 것”이라고 주장한 바 있다. 이날 당 대표 특별보좌역단장에 임명된 초선 김대식 의원은 친윤 핵심이었던 고 장제원 전 의원의 최측근이었다. 당 대표 정무실장에 임명된 초선 김장겸 의원은 MBC 부당노동행위 사건으로 유죄 확정판결을 받았다가 윤 전 대통령의 특별사면을 받은 뒤 비례대표 공천을 받았다.
친한계는 강하게 반발했다. 김종혁 전 최고위원은 “국민의힘은 윤석열과 ‘윤 어게인(again)’ 때문에 몰락을 향해 달려가는것 같다”고 했다. 신지호 전 의원은 “오늘 인사로 장 대표와 ‘윤 어게인’은 한 몸뚱아리임이 재차 확인됐다”고 했다. 한 전 대표도 “장 대표는 저와 같이 있었던 스태프였다”며 “‘윤 어게인’ 절연 없는 계엄의 극복이라는 것은 허상이고 ‘윤 어게인’의 절연도 반드시 필요하다”고 밝혔다.
● 윤리위 구성 완료…韓 징계 본격화
장 대표는 이날 중앙윤리위원회가 호선(互選)으로 선출한 윤민우 가천대 경찰행정학과 교수를 중앙윤리위원장으로 임명했다. 당초 내정된 7명의 윤리위원 중 명단 공개를 이유로 사퇴한 3명을 대신해 이날 2명을 선임하면서 윤리위는 6명으로 구성됐다.
윤 위원장은 입장문을 통해 “행위의 법적 책임뿐만 아니라 윤리적 책임 및 그 윤리적 책임으로부터 파생되는 직업윤리로서의 정치적 책임에 대해서도 판단할 것”이라고 밝혔다. 당내에선 ‘정치적 책임’을 언급한 것을 두고 한 전 대표를 정조준했다는 해석이 나왔다. 윤리위는 9일 바로 회의를 진행할 예정이어서 한 전 대표에 대한 징계 논의가 본격화될 전망이다. 장 대표는 이날 최고위가 비공개로 전환된 후 윤리위원 명단이 유출된 것을 강하게 비판하면서 “윤리위가 어떤 결정을 내려도 그 정당성을 부정하려는 행위”라며 “(윤리위 논의 없이) 당원게시판 댓글조작을 (그냥) 용납하라?”라고 강하게 발언한 것으로 알려졌다.
한 전 대표는 “윤 위원장은 김건희 씨에 대해서도 굉장히 옹호했던, 상식적이지 않은 행동들을 그동안 해왔다”며 “계엄을 극복하자고 말하는 시점에 그런 사람을 굳이 찾아서 윤리위원장을 시키는 게 상식적이지가 않다”라고 했다.
댓글 0