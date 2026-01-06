‘中 국빈 방문’ 李대통령, 베이징 일정 마치고 상하이로 이동

3박 4일 일정으로 중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 6일(현지시간) 오후 베이징을 떠나 다음 순방지인 상하이로 이동했다.
이 대통령 부부가 탑승한 차량은 이날 오후 2시 30분경 중국 베이징 서우두 국제공항에 도착했다. 이 대통령은 짙은 남색 정장에 남색 넥타이를 착용했고, 김 여사는 흰색 롱코트 겸 원피스에 검은색 구두 차림이었다.
출발 행사에 중국 측에서는 둥펑민 외교부 아주사 부국장이 참석했고, 우리 측에서는 서만교 민주평통 중국 부의장, 고탁희 중국 한인회 총연합회 회장, 김한규 주중대사관 정무공사가 자리했다.
공항에는 중국 의장대가 총을 들고 도열해 예우를 갖췄다. 이 대통령 부부는 대기 중이던 환송 인사들과 악수한 뒤 김 여사가 이 대통령의 팔짱을 끼고 트랩을 올랐다. 두 사람은 탑승 직전 뒤를 돌아 환송객들을 향해 손을 흔든 뒤 공군1호기에 탑승했다.
이 대통령은 지난 4일부터 이날까지 베이징에서 국빈 방문 일정을 소화했다. 방문 첫날에는 재중국동포 간담회를 열었고, 5일에는 비즈니스 포럼에 참석해 양국 경제계 인사들과 만난 뒤 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 가졌다. 6일 오전에는 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장과 리창 국무원 총리를 잇달아 접견하며 베이징 일정을 마무리했다.
7일까지는 상하이에 머물며 한중 벤처스타트업 서밋에 참석해 콘텐츠, 의료, 인프라 분야의 양국 창업가들을 만난다. 이어 순방 마지막 일정으로 상하이 임시정부 청사를 방문해 백범 김구 선생 탄생 150주년과 대한민국 임시정부 수립 100주년을 기념할 예정이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0