친명 “정청래 ‘1인 1표’ 자기 정치 그만하라” 친청 “편가르기 말라”

일부 지지층 “마이웨이 鄭 사퇴” 주장… 친청 “黨엔 친명뿐” 대립구도 경계심
유동철-이건태 vs 문정복-임오경 등… 최고위 보궐선거 계파 대결 불가피
더불어민주당 정청래 대표가 추진해 온 ‘1인 1표제’ 당헌 개정안 부결을 계기로 정 대표의 당 운영과 리더십에 대한 친명(친이재명)계의 공세가 본격화되고 있다. 최고위원 보궐선거에 출마하려는 친명계 주자들이 일제히 정 대표와 당 지도부에 대한 공개적인 비판에 나선 것. 이에 친청(친정청래)계는 “정 대표 중심으로 뭉쳐야 한다” “편 가르기를 자제해야 한다”면서 맞섰다. 당내에서는 내년 1월 11일경으로 예정된 최고위원 보궐선거를 중심으로 친명 대 친청 갈등 국면이 펼쳐질 것이란 전망이 나온다.
● 친명계, 조승래 사무총장 사퇴 요구
친명계 원내·외 인사 최대 모임인 더민주전국혁신회의의 상임공동대표인 유동철 부산 수영 지역위원장은 6일 소셜네트워크서비스(SNS)에 “이번 사태는 가볍지 않다. 책임은 분명하다”며 “이번 개정을 준비한 (조승래) 사무총장은 책임지고 용퇴하라”고 했다. 정 대표의 ‘1인 1표제’ 추진 과정을 총괄한 핵심 당직자인 조 사무총장을 저격한 것.
유 위원장은 10월 부산시당위원장 경선에서 ‘컷오프(공천 배제)’ 당한 뒤 정 대표 측과 공개적으로 각을 세워왔다. 유 위원장은 조만간 최고위원 보궐선거 출마를 선언할 예정이다.
역시 다음 주 중 최고위원 보궐선거 출마 선언이 유력한 ‘대장동 변호사’ 출신 친명계 이건태 의원은 7일 “당원주권정당은 당내민주주의를 기본으로 한다”며 “당내민주주의 문제에 대한 성찰과 보완이 반드시 필요하다”고 했다. 정 대표의 당헌 개정이 일방적이었다는 취지다.
이재명 대통령이 민주당 대표를 지낼 당시 수석사무부총장을 지낸 강득구 의원은 5일 당헌 개정안 부결 직후 “부결은 ‘제대로 하라’는 당원의 명령”이라고 지적했다. 강 의원도 최고위원 출마를 검토 중이다. 강 의원은 내년 8월 차기 당대표 선거에서 정 대표의 대항마로 거론되는 김민석 국무총리와 가깝다.
일부 당 지지층은 6일 여의도에서 집회를 열고 “정 대표는 무능, 독선, ‘마이웨이’ 정치 그만하고 사퇴하라”고 주장했다. 한 친명계 의원은 “자기 정치를 그만하라는 정 대표에 대한 반발이 앞으로도 계속 나올 것”이라고 했다.
● 친청계 “당 대표 중심으로 뭉쳐야”
친청계 측에선 정 대표를 옹호하는 동시에 계파 분열을 우려하는 목소리가 나왔다. 박수현 수석대변인은 6일 “‘친명친청’은 민주당을 분열시키려는 ‘기우제’”라며 “민주당에 ‘친청’은 없다. ‘친명’만 있을 뿐”이라고 말했다. 또 조 사무총장은 7일 기자회견에서 최고위원 선출과 관련해 “누구랑 가깝고 멀고의 관점이 아니라 이재명 정부 성공을 어떻게 뒷받침하고, 내란 세력과 어떻게 더 잘 싸울지 기준에서 중앙위원과 당원들이 선택할 것”이라고 했다. 정 대표와 친명계의 대립 구도에 경계심을 드러낸 것.
당내에서는 최고위원 보궐선거가 친명 대 친청 구도로 흘러가는 건 불가피하다는 전망이 나온다. 정 대표 측에서는 친명계 대항마로 문정복 조직사무부총장과 임오경 당 대표 직속 민원정책실장, 이성윤 의원이 거론된다. 이 의원은 SNS에 “당 대표를 중심으로 단결해야 한다”며 “확실한 내란청산을 위해”라고 글을 올렸다. 박지원 의원도 “정 대표를 중심으로 뭉쳐야 내란세력을 청산하고 3대 개혁을 완수할 수 있다”며 “(정 대표가) 중앙위원회를 재소집해 ‘1인 1표+보완’ 안을 충분히 설명하고 토론해 가결시켜야 한다”고 했다.
이날 민주당 지방선거기획단은 ‘1인 1표제’와 함께 부결된 지방선거 공천 룰과 관련해 기초의원 비례대표 후보 순위 결정에 시도당 당직자인 상무위원과 권리당원 투표를 50%씩 반영하는 수정안을 마련했다. 앞서 기초·광역의원 비례대표 후보 결정 방식을 상무위원 투표에서 권리당원 투표로 변경하는 안이 부결되자 기초의원 비례대표에 대해선 상무위원의 선출 권한을 일부 남겨 놓기로 한 것. 공천 룰 수정안은 8일 최고위원회에 보고될 예정이다.
