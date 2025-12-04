“현지 누나한테 추천할게요” 인사청탁 문자 논란

더불어민주당 문진석 원내운영수석부대표와 김남국 대통령디지털소통비서관이 민간 협회장직 인사 청탁 메시지를 주고받는 장면이 포착돼 파문이 일고 있다.
2일 국회 본회의장에선 문 원내운영수석이 텔레그램 사용자명 ‘홍성범 대한자동차산업협회 본부장’으로부터 받은 파일을 김 비서관에게 전달하면서 “내가 추천하면 강훈식 (비서)실장이 반대할 거니까 아우가 추천해봐줘”라고 메시지를 보낸 장면이 포착됐다. 이재명 대통령이 2018년 경기도지사 출마 당시 캠프 대변인을 지낸 홍 씨를 연봉 2억 원대의 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 회장에 추천한 것.
김 비서관은 “제가 훈식이 형이랑 현지 누나한테 추천할게요”라고 했다. 강훈식 대통령비서실장과 김현지 대통령제1부속실장을 의미하는 것으로 보인다. 문 원내운영수석과 김 비서관은 중앙대 동문이자 원조 친명(친이재명)계로 불리는 ‘7인회’ 출신이다.
3일 국민의힘 박성훈 수석대변인은 “김 부속실장이 ‘청와대 상왕’임을 입증한 인사 청탁”이라며 “즉각적인 특검, 수사가 필요한 중대한 국정농단 사안”이라고 했다. 대통령실은 “부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원에 대해 공직 기강 차원에서 엄중 경고 조치했다”고 밝혔다.
더불어민주당 문진석 원내운영수석부대표와 김남국 대통령디지털소통비서관이 주고받은 인사 청탁 메시지를 둘러싼 논란이 확산되고 있다. 이재명 대통령의 대학 동문이자 원조 친명(친이재명)계 ‘7인회’에 속하는 여당 지도부 인사와 대통령실 비서관이 민간 협회장직 인사에 관여한 것 자체가 부적절하다는 지적이 나오는 가운데 인사 권한이 없는 김현지 대통령제1부속실장에게 인사 청탁을 하려는 정황이 포착되면서다. 국민의힘은 “민간 협회 회장 인사까지 김 부속실장이 좌지우지한다는 것은 명백한 사적 청탁이자 직권남용”이라고 했다.
● 文 “아우도 아는 중대 출신” 金 “현지 누나한테 추천”
3일 문 원내운영수석과 김 비서관이 주고받은 텔레그램 메시지에 따르면 문 원내운영수석은 김 비서관에게 “아우야, 아우도 아는 홍성범이다. 우리 중(앙)대 출신”이라며 “(이재명) 대통령 (경기도)지사 출마 때 대변인도 했고 자동차산업협회 본부장도 해서 회장하는 데 자격은 되는 것 같다”고 했다. 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA·옛 자동차산업협회)에서 재직했던 홍성범 씨가 중앙대 동문임을 언급하며 회장직 인사를 청탁한 것. 2018년 이 대통령의 경기도지사 캠프 대변인으로 활동했던 홍 씨는 2019∼2022년 KAMA 대외협력본부 상무로 일한 것으로 알려졌다.
김 비서관은 문 원내운영수석의 부탁에 “홍 본부장님!”이라고 호응하며 “훈식이 형이랑 현지 누나한테 추천할게요”라고 했다. 민간 협회장 인사 청탁을 강훈식 대통령비서실장과 김 부속실장에게 전달하겠다고 답한 것이다.
KAMA 현 회장은 강남훈 전 지식경제부 기후변화에너지정책관이다. 지난해 10월 임기가 종료됐지만 후임자가 정해지지 않아 회장직을 계속 맡고 있다. 회장직은 예전에 회원사 최고경영자(CEO)급이 맡다가 2010년대 이후 대관 업무를 강화하면서 정부 관료 출신이 맡고 있다. KAMA 회장의 연봉은 성과급을 포함해 연간 2억 원대로 알려졌다.
앞서 대통령총무비서관으로 재직했던 김 부속실장은 인사 업무 등을 맡으며 ‘핵심 실세’로 불렸다. 대통령실 국정감사를 앞두고 국감 출석 대상이 아닌 부속실장으로 자리를 옮기면서 “국감을 피하려는 것 아니냐”는 의혹이 제기됐다. 이에 강 비서실장은 “한 달 전부터 준비한 인사”라고 해명했고 김 부속실장은 결국 국감에 불참했다.
● 대통령실 “엄중 경고”에 野 “진상 규명 불가피”
대통령실은 이날 공지를 통해 김 비서관에 대해 “엄중 경고 조치했다”고 밝혔다. 여권 관계자는 “이 대통령과 대통령실이 학연 등 정실 인사로 일을 처리한다는 인상을 준 것 자체가 큰 문제여서 강하게 경고한 것”이라고 했다. 다만 강 비서실장과 김 부속실장이 김 비서관으로부터 인사 청탁 메시지를 전달받았는지는 밝히지 않았다.
당 지도부에선 문 원내운영수석에 대해 “매우 부적절한 처신”이라고 지적했고 김병기 원내대표도 문 원내운영수석에게 전화로 엄중 경고한 것으로 전해졌다. 다만 원내운영수석직 사퇴 등 별도 조치는 없을 예정인 것으로 전해졌다.
문 원내운영수석은 이날 국회 운영위원회 전체회의에 불참하는 등 국회에서 모습을 보이지 않았다. 문 원내운영수석은 본보 질의에 “몸이 좋지 않아 나중에 전화드리겠다”고만 했다. 인사 청탁 당사자인 홍 씨는 본보의 연락에 답하지 않았다.
국민의힘에서는 “진상 규명이 불가피하다”며 대통령실 현안질의와 청문회 등을 요구하는 동시에 고발 조치에 나섰다. 주진우 의원은 운영위 회의에서 “대통령실 현안질의를 해야 하고, 그렇지 않다면 국정조사나 청문회도 불가피하다”고 했다. 최수진 원내수석대변인은 논평에서 “수사를 통해 전 과정과 관련자를 철저히 밝혀야 한다”고 했다. 국민의힘은 문 원내운영수석과 김 비서관, 강 비서실장, 김 부속실장 등 4명을 직권남용 등 혐의로 고발할 예정이다.
