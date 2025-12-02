이준석 “쿠팡, 변호사 늘릴 돈 보안에 써라…경기지사, 안철수 추천”

개혁신당 이준석 대표가 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태를 두고 “보안 내실보다 정관계 로비에 더 많은 자원을 투입했다”고 강하게 비판했다. 그는 쿠팡이 최근 수십 명 규모의 변호사를 영입하고 국회 보좌진 출신을 대거 채용했다는 점을 언급하며 “보안 투자보다 로비가 우선된 구조가 문제”라고 지적했다.
● “IT인력 대부분 외주·중국 인력”…쿠팡 보안 구조 비판
2일 이 대표는 채널A 라디오쇼 ‘정치시그널’에 출연해 “쿠팡이 최근에 채용한 변호사만 100명이 넘는다는 얘기가 있고, 국회 민주당 의원실 보좌관을 싹 데려갔다는 말까지 나왔다”며 이같이 말했다.
이 대표는 먼저 쿠팡의 인력 구조와 보안 시스템의 허점을 구체적으로 짚었다. 그는 “쿠팡 IT 인력 중 상당수를 소싱한다거나, 거의 90% 가량이 중국인으로 돌아간다는 내부 증언이 나온다”면서 “3000만 명 정도 되는 사람의 개인 정보가 노출됐다는 것은 향후 굉장한 보안 결함을 야기할 수 있는 사안”이라고 우려했다.
이어 “쿠팡이 변호사를 많이 선임한 게 고객 권익 보호를 위해서겠나”라고 반문하며 “각종 소비자 분쟁을 대리하고, 정관계를 상대로 로비를 하기 위해 데려왔을 것이다. 차라리 그 돈을 보안에 썼어야 한다”고 지적했다.
이 대표는 아울러 국내 보안 환경의 구조적인 문제점도 언급했다. 그는 “국내 보안시스템 구축 시 국산 소프트웨어를 우대하는 탓에, 해외의 최신 보안 기술이나 솔루션 도입에 장벽이 생긴다”며 “국제 기준 인증을 받았다면 한국에도 그대로 쓸 수 있도록 제도를 개선해야 보안 취약점을 해결할 수 있다”고 덧붙였다.
● 오세훈 기소·안철수 카드·비상계엄 1주년… 정치 현안도 직격
쿠팡 논란 외에도 이 대표는 주요 정치 이슈에 대한 의견을 잇따라 밝혔다. 추경호 전 원내대표에 대한 영장 청구에 대해선 “국회의원의 표결권은 헌법상 면책특권의 대상”이라며 “개별 표결을 문제 삼아 사법 처리한다는 것은 의회를 둘 필요가 없다는 뜻”이라고 강하게 비판했다.
오세훈 서울시장이 정치자금법 위반 혐의로 기소된 것에 대해선 “민주당이 옥수수를 털어 팝콘처럼 부풀려 놨다”고 꼬집었다. 그러면서 “실제 재판 결과는 (민주당이) 기대와 다를 수 있다”며 용두사미로 끝날 가능성을 제기했다.
차기 지방선거 전망에서는 국민의힘 경기지사 후보로 안철수 의원을 추천했다. 그는 안 의원에 대해 “판교가 지역구인 점과 이공계 출신이라는 점 등을 고려할 때, 중도층까지 포섭해 선거를 치를 수 있는 인물”이라고 평가했다.
본인의 출마 여부에 대해서는 “의견을 듣는 중이다. 동탄 주민의 의견을 받들어서 해야만 하는 것”이라며 신중한 입장을 보였다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0