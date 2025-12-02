與 “12월 3일 민주화운동 기념일 지정할 것…법안 착수”

“계엄 1년, 국민이 평화적 저항으로 민주주의 지켜
더불어민주당이 12월 3일을 민주화 운동 기념일로 지정하는 방안을 추진하기로 했다. 12·3 비상계엄을 극복하고 국민들의 평화적 저항으로 민주주의를 지켜낸 날이라는 의미에서다.
빛의 혁명, 국가의 이름으로 또렷히 새기겠다”
민주당 김병기 원내대표는 2일 국회에서 열린 원내대책회의에서 “내일이면 불법계엄 1년이다. 빛의 혁명을 민주화 운동으로 공식화하겠다”며 이같이 밝혔다.
그는 “1년 전 대한민국은 민주주의 심장부가 무너질 뻔 한 벼랑 끝에 있었다”며 “민주주의를 지켜낸 힘은 제도도 권력도 아니었고 주권자인 국민이었다”고 강조했다.
이어 “불법계엄과 내란 위협에 맞서 언론은 침묵하지 않았고 양심있는 군인들은 선택을 했다. 국회는 마지막 방파제가 됐다”며 “우발적 저항이 아니었고 국민적 결단이었다”고 덧붙였다.
그러면서 “이제 국회가 그 의미를 제도로 완성해야 한다”며 “민주화운동 기념일로 만드는 법안 추진에 착수하겠다”고 밝혔다.
김 원내대표는 “국민이 지켜낸 민주주의를 국가의 이름으로 또렷히 새기겠다”며 “다음 세대에서도 흔들림 없이 이어지도록 만들겠다”고 다짐했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0