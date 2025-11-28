金 총리 “2029년까지 K배터리에 2800억 투입…신규 특화단지 지정 검토”

김민석 국무총리는 28일 “현재 정부가 차세대 배터리 기술 로드맵을 마련하고 기술 개발에 2029년까지 약 2800억원 정도를 투입하는 계획을 준비하고 있다”며 “로봇, 휴머노이드, 방산, 첨단 항공 엔진, 이차전지 등의 신규 특화단지 지정을 검토하겠다”고 밝혔다.
김 총리는 이날 오후 정부서울청사에서 제8차 국가첨단전략산업위원회를 주재하고 이같이 말했다.
김 총리는 회의 주제인 K배터리 산업에 대해 “전기차 캐즘(일시적 수요 정체)이나 중국의 기술 추격 등으로 어려움이 가중돼있는 가운데 어떻게 할 것인가 문제를 논의한다”며 “핵심 광물 확보를 위해 고위험 경제안보 품목에 대한 생산 지원 확대도 적극 검토하고 있다”고 말했다.
배터리 특화단지에 대해서는 기존에 지정된 반도체·바이오 등 4개 산업 12개 특화단지에 더해 이차전지 등 신규 특화단지 지정을 검토하겠다고 했다.
아울러 김 총리는 “반도체, 디스플레이 등 6개 산업 19개 기술을 국가첨단전략기술로 지정해왔는데, 오늘 회의에서는 앞으로 원전, 미래차, 인공지능 관련 기술 등을 국가첨단전략기술로 지정하는 것을 검토하겠다”고 밝혔다.
김 총리는 “최근 미국과 중국이 기술패권 경쟁에서 우위를 확보하기 위해 첨단산업을 육성하고 자국의 제조기반을 육성하는 총력전을 펼치고 있는 상황에서 국가와 기업의 모든 분야가 어떻게 잘 협력하고 전략적인 고민을 할 것인가 하는 중대한 고민의 지점에 서 있는 것 같다”며 “국가첨단전략산업 논의를 어떻게 해나가느냐에 따라 대한민국의 미래가 걸려있다는 책임감을 가지고 논의에 임해달라”고 당부했다.
