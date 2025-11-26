정청래 “추경호, 내란 공범…지시 따른 국힘 의원도 모두 공범”

“국힘은 내란정당…위헌정당 해산 심판 대상 피할 길 없어”
“사법개혁 법안 연내 반드시 처리…민주당, 李 외교성과 뒷받침”
정청래 더불어민주당 대표는 26일 추경호 전 국민의힘 원내대표의 체포동의안 표결을 하루 앞두고 “내란 수괴 피고인 윤석열의 지시 혹은 요청을 받아 의도적으로 의원총회 장소를 변경한 것이 사실로 확인된다면 추 전 원내대표는 내란의 중요 임무에 종사한 내란 공범이고 그런 지시에 따른 국민의힘 의원들도 모두 내란 공범에 해당될 것”이라고 주장했다.
정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 “추 전 원내대표는 윤석열이 불법 계엄 당시 의원총회 장소를 수차례 변경하면서 국회의 계엄 해제 표결을 의도적으로 방해했다는 의혹을 받고 있다”며 이같이 말했다.
그는 “총을 든 계엄군이 국회로 들이닥쳐 당직자, 보좌관, 시민과 대치하고 계엄군이 국민의 힘 정책위의장실 창문을 깨고 진입하는 긴박한 상황 속에서 의원총회 장소를 국회 밖으로 공지한다는 것은 상식적으로 납득할 수 없는 처사”라며 “일반 시민도 국회를 지키기 위해 국회로 모였는데 국회의원을 국회 밖으로 나가도록 유도했다는 의혹은 다분히 의도적이고 적극적인 계엄 해제 방해로밖에 볼 수 없는 충분한 의심 사항”이라고 주장했다.
이어 “국민의힘은 내란정당으로 위헌정당 해산 심판의 대상을 피할 길이 없어 보인다”며 “내란 예비 음모만으로 해산당한 통합진보당의 사례에 비춘다면 국민의힘은 10번이고 100번이고 정당 해산감”이라고 말했다.
정 대표는 “국민의힘이 일말의 반성과 사과도 없이 추 전 원내대표에 대한 체포 동의안 표결을 거부하겠다고 하는 모양”이라며 “염치도 없고 뻔뻔한 정당이다. 반성과 사죄가 없는 자에게는 남은 것은 법적 처벌과 책임뿐”이라고 말했다.
민주당이 추진 중인 사법개혁과 관련해서는 “조희대 대법원은 이제 더 사법부에 대한 국민 신뢰를 스스로 회복할 수 있는 길을 저버렸다‘며 ”이런 상황이니 내란전담 재판부를 설치하라는 국민의 요구가 커지고 있는 것“이라고 했다.
그는 ”완전한 내란 청산, 확실한 사법 개혁은 이제 거스를 수 없는 국민의 뜻이고 시대적 과제가 됐다“며 ”민주당은 내란전담재판부를 포함해 대법관 수 증원 등 법원조직법, 재판소원, 법 왜곡죄 등 사법개혁 법안을 연내에 반드시 처리할 수 있도록 최선을 다하겠다“고 했다.
이재명 대통령 순방 성과에 대해서는 ”G7과 유엔 총회 기조연설, 아세안 정상회의, 그리고 G20과 4개국 순방까지 대한민국 외교의 위상을 완전히 복원해 냈다“며 ”이제 정부가 쌓아올린 외교적 성과를 기업과 국민이 체감할 수 있는 실질적인 결과로 이어지도록 민주당에서 든든하게 뒷받침하겠다“고 했다.
댓글 0