동아일보

김병기 “항명 공무원 보호 필요없어”…검사 파면법 직접 발의한다

  • 동아일보

  • 입력 2025년 11월 13일 10시 11분

코멘트

글자크기 설정

“검사징계법 대체할 법안 대표 발의
정치검사 특혜 보장 제도 뜯어고칠 것”

김병기 더불어민주당 원내대표가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 모두발언하고 있다. 2025.11.13/뉴스1
김병기 더불어민주당 원내대표가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 모두발언하고 있다. 2025.11.13/뉴스1
더불어민주당 김병기 원내대표는 13일 “항명하는 공무원을 보호하는 법은 필요 없다”며 항명 검사에 대해 일반 공무원처럼 파면까지 가능하도록 하는 검사징계법 대체 법률안을 발의하겠다고 밝혔다.

김 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “오늘 제가 직접 검사 징계법을 대체할 법률안을 대표 발의할 것”이라며 이같이 말했다.

그는 “법에 군림하는 정치 검사들을 더 이상 용납하지 않겠다”며 “정치 검사들의 특혜를 보장하는 제도부터 폐지시키거나 과감히 뜯어고치겠다”고 했다.

이어 “항명 검사들도 다른 공무원처럼 국가공무원법을 준용해 해임, 파면까지 가능하도록 해 공직 전체의 기강을 바로 세우겠다”고 말했다.

검사는 일반 공무원과 달리 검사징계법에 따라 처벌받는다. 검사징계법상 징계는 견책, 감봉, 정직, 면직, 해임 등 5단계로 나뉜다. 검찰청법 37조에 따르면 검사는 탄핵이나 금고 이상의 형을 선고받은 경우를 제외하고는 파면되지 않는 등 신분이 철저히 보장돼 있다.

김 원내대표는 검찰의 대장동 항소 포기 관련 진실규명을 위한 국정조사를 요구하겠다고도 밝혔다. 그는 “오늘(13일) 의원총회에서 의원의 총의를 모아 진실규명위한국정조사 요구서를 이번 주 내에 제출하겠다”고 했다.

그러면서 “정치검사들에게 자성 촉구하는 것은 이제 시간낭비”라며 “검찰개혁 막기 위해 마지막까지 발악하는 정치검사들을 이번에 반드시 단죄하겠다”고 강조했다.

민주당은 이날 본회의에서 민생법안 54건을 우선 처리하겠다는 방침이다. △과로사 위험 노출 택배 노동자 안전과 고용을 지키는 생활물류 서비스 산업 발전법 △반지하 등 열악한 주거 환경에서 고통받는 국민을 지원하는 주거 기본법 △전기차 화재 예방을 위한 자동차관리법 등이다. 철강 산업의 경쟁력 확보를 위한 ‘K-스틸법’과 올해 4월 신속처리 안건으로 지정된 ‘반도체 특별법’은 여야 합의를 통해 27일 본회의에서 처리한다는 계획이다.

#더불어민주당 김병기 원내대표#검사징계법 대체 법률안#항명#공무원
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스