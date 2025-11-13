李대통령 “수능은 인생의 전부 아냐…수많은 기회 중 하나일 뿐”

이재명 대통령이 2026학년도 대학수학능력시험(수능)을 치르는 수험생들에게 응원의 메시지를 전했다.
이 대통령은 수능을 하루 앞둔 12일 저녁 자신의 페이스북에 ‘무한한 가능성을 지닌 여러분께 행운이 함께하길’이라는 제목의 게시물을 올려 “매년 이맘때쯤엔 찬 바람이 불어 쌀쌀했던 기억이 있는데, 올해는 유독 날이 따뜻해 다행스러운 마음부터 먼저 든다. 하루 앞으로 다가온 대학수학능력시험. 여기 오기까지 자신을 믿고 꿋꿋이, 담대히 걸어온 여러분이 참 자랑스럽다”고 응원했다.
이어 “숨 돌릴 틈 없이 치열하게 지나온 모든 날들이 여러분을 더 깊고 단단한 사람으로 만들어 줄 것이라 굳게 믿는다. 우리 학생들 못지않게 애타는 마음으로 함께하시는 부모님과 선생님들께도 따뜻한 격려를 보낸다. 일찍이 길을 찾아 수능 대신 각자의 분야에서 전문성을 쌓고 있는 분들께는 축하와 응원을 함께 전한다. 대한민국의 자랑스러운 인재가 될 여러분을 생각하니 한없이 든든하다”고 덧붙였다.
끝으로 이 대통령은 “마지막으로 꼭 전하고 싶은 말이 있다”며 “수능은 결코 인생의 전부가 아니다. 이것만을 목표로 달려왔기에 결과가 기대에 미치지 못하면 모든 것이 무너진 듯 느껴질 수 있다. 그러나 수능은 우리가 살아가며 마주할 수많은 기회 중 하나일 뿐이다. 준비가 다소 부족했더라도, 혹여 크고 작은 실수를 하더라도 이번이 절대 끝이 아님을 부디 마음 깊이 새겨주었으면 좋겠다”고 당부했다.
